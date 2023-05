Giro d’Italia oggi, tappa 16: programma, profilo e percorso

Maschere forti. Carte in tavola. Niente più luci, niente più distogliere lo sguardo. Il Giro d’Italia convoca i suoi padroni Per la prima grande tappa di alta montagna che si svolge nella terza e ultima settimana di gara. 16° round di questo Corsa Rosa Ce ne sarà uno La cartina di tornasole è che solo i più adatti sopravvivono. L’uomo senza gambe dirà addio a tutte le possibilità di vincere il Giro, superando i distinguo che può fare nella classifica generale.

Inoltre, la domanda del percorso è scoraggiante. In totale, 203 chilometri e 5.200 metri di dislivello accumulato. Una vera tortura. Anche se più di una persona cerca di svolgere un ruolo di riserva, il rigore è troppo grande per vedere solo un gruppo dall’inizio alla fine. La promozione sarà data Cinque porte catena (Due della 1a, due della 2a e uno della 3a Divisione), Monte Bandon protagonista: 21,4 km 6,7% Pendenze medie e massime del 15% a cinque chilometri dalla cima. Piccolo scherzo.

Giro d’Italia 2023: Profilo della 16a tappa. COME Diario

Il Giro percorre per l’ottava volta questa mitica salita, terminando con un podio Corsa Rosa Per la quinta volta. Finora, L’italiano è stato pieno di vittorie, Ivan Basso è stato il suo ultimo vincitore Nell’edizione 2006. Michele Landa È l’unico spagnolo a vincere il Monte Bandone, ma lo ha fatto nel 2014 al Giro del Trentino. Bruno Armirile parte con 1:08 di vantaggio su Geraint Thomas. Il suo seguace più immediato, quindi non c’è dubbio che oggi il francese saluterà l’anteriore. Vediamo se i generali hanno la possibilità di fare una mossa ma scappare. Il rosa va all’asta al Monte Bandon. Chi dà di più?