GlassOuse PRO consente alle persone con disabilità di utilizzare i propri telefoni cellulari, computer o giocare ai videogiochi a mani libere | tecnologia

I produttori di hardware non sembrano preoccuparsi delle minoranze. Ad esempio, è difficile da trovare Versioni per mancini dei migliori topie rappresentano il 10% della popolazione.

Quindi è facile da immaginare problemi vissuti dalle persone con disabilità, Soprattutto se non possono usare le mani. Solo Microsoft ha investito seriamente Dispositivi rotti.

GlassOuse Dal 2016 La produzione di dispositivi di controllo per persone con disabilità fisiche e i suoi prodotti sono utilizzati in 60 paesi. disponibile ora GlassOuse PRO, una versione migliorata che offre più connettività e più funzionalità. permettere Controllo vivavoce di cellulare, PC, tablet o smart TV.

È un piccolo dispositivo che viene posizionato sul polso o su qualsiasi altra parte del corpo. È responsabile del controllo dei molteplici accessori disponibili.

GlassOuse lo sa Ogni persona con disabilità è diversaHa i suoi bisogni e limiti. Quindi puoi chiamare Vari tipi di accessori: giroscopio a 9 assi che registra anche il minimo movimento della testa, occhiali per il rilevamento degli occhi, cuffie che ti permettono di controllare un pulsante con la bocca, o anche soffiando…

C’è anche diversi pulsanti Che si appoggiano sul piede, sulla spalla, sui braccioli, e anche sulla schiena, per eseguire movimenti con qualsiasi parte del corpo che si possa muovere.

GlassOuse PRO Migliorato rispetto al suo predecessore perché È possibile collegare fino a otto accessori contemporaneamentee guidare 3 diversi dispositivi vivavocepassare da uno all’altro utilizzando un pulsante.

Può essere controllato Cellulare, tablet o computeranche Smart TV. Tutto questo senza l’utilizzo di cavi fastidiosi o periferiche ingombranti.

L’obiettivo di GlassOuse ora è quello di aumentare abbastanza in loro KickStarter crowdfunding che entrerà in vigore a giugno, Per essere in grado di produrre GlassOuse PRO.

Il dispositivo sarà in vendita su KickStarter a un prezzo $ 699$ 100 in meno rispetto a quanto si può acquistare nei negozi.