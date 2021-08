Gli “emendamenti” della FIFA per estendere le date delle qualificazioni sudamericane provocano la protesta dell’International League calcio | Gli sport

Le restrizioni pandemiche di marzo hanno causato il rinvio di due date del pareggio, che verranno ricaricate a settembre e ottobre.

il I campionati di calcio professionistico hanno deplorato, venerdì, l’estensione della finestra internazionale della FIFA per settembre e ottobre in Sud America., che è dedicato all’eliminazione mondiale 2022 ma è in conflitto, secondo i tornei, con il calendario dei club.

La pandemia di COVID-19 e le restrizioni sanitarie (quarantena al ritorno dei giocatori) A marzo due appuntamenti rimandati Dalla cravatta in Sud America, che era La FIFA ha recentemente riprogrammato le finestre internazionali per settembre e ottobre.

Pertanto, quei periodi assegnati alle squadre saranno estesi di due giorni, vale a dire Non per il gusto dei tornei professionali, Che temono la lunga assenza delle loro stelle in Sud America.

“Queste decisioni danneggiano leghe, club, giocatori e tifosi”., ha dichiarato venerdì in una dichiarazione al World Leagues Forum, che rappresenta 40 leghe professionistiche, tra cui la Premier League francese, la Premier League inglese e la Lega spagnola.

L’entità ha dichiarato in una dichiarazione che “Le modifiche unilaterali della FIFA al calendario e ai regolamenti sanitari non saranno imposte a leghe, club e giocatori”.

In questo messaggio, il World Leagues Forum si è rammaricato di ciò “Se i giocatori sudamericani si uniranno alle loro squadre nazionali a settembre e ottobre, perderanno le partite con il loro clubO per la quarantena o per l’adeguamento del calendario internazionale».

Come notato dal World Leagues Forum questo I club non hanno ottenuto l’annullamento dell’obbligo di cedere i propri giocatori nonostante le restrizioni.

La FIFA è stata informata delle modifiche apportate dalla FIFA al calendario internazionale per le finestre di settembre e ottobre.

– I giocatori non potranno giocare per il proprio club e la propria nazionale;

Le norme sanitarie non sono estese.

La nostra dichiarazione: 👉👉https://t.co/fsA5dbcsje pic.twitter.com/Lx2xXSGb2o – Forum delle leghe mondiali (WorldLeersWLF) 13 agosto 2021

“Successivamente, Le leghe professionistiche supporteranno i club che si rifiutano di rilasciare i propri giocatori e i giocatori che si rifiutano di andare con la propria squadra nazionaledice il World Leagues Forum.

Il 6 agosto, la FIFA si è giustificata affermando che questo aggiustamento del calendario era “eccezionale”.

esempio Il Dean del World Football ha confermato che intende con il nuovo calendario “tutelare la salute” dei calciatori, “Così come un ritorno più veloce nei loro club rispetto ai giocatori partecipanti”. (Dottoressa)