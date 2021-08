Barcellona vs Real Sociedad: formazioni e infortuni in questa partita – Calcio Internazionale – Sport

Domenica, lo shock più grande è stato il primo giorno di La Liga si troveranno ad affrontare FCB con il vera comunità, gli ultimi due campioni della Copa del Rey – entrambi la scorsa stagione quando il 2020 è stato rinviato a causa della situazione sanitaria – il che significherà la prima partita ufficiale del Barcellona senza. Lionel Messi Al Camp Nou.

Tutto questo alla presenza di 30.000 tifosi, che saranno per la prima volta allo stadio dall’inizio della pandemia, nel febbraio 2020.

Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong, che ha saltato la Coppa Joan Gamper a causa dell’allungamento del polpaccio destro, ha iniziato ad allenarsi venerdì con il gruppo.

La presenza di De Jong è stata la principale novità della penultima sessione del Barcellona prima del ricevimento di domenica alla Real Sociedad, al Camp Nou.

L’allenatore Ronald Koeman ha condotto una sessione di allenamento con i giocatori di calcio che erano in un caldo soffocante. Ter Stegen e Ansu Fati erano anche al Joan Gamper Sports City, per continuare il processo di recupero dalle loro ferite.

Possibili alleanze:

Barcellona:

Rete; Sergino Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Young; Griezmann, Braithwaite, Depay.

comunità reale: Remero. Gurosabel, Aritz, Lou Norman, Diego Rico; Guevara, Elaramendi, Silva; Porto, Isaac e Adnan Janojaz.

