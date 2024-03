Richard Acuña e il messaggio forte ad Agustin Lozano dopo l'arbitraggio “controverso” nel debutto di Paulo Guerrero con Cesar Vallejo

Richard Acuña ha criticato l'arbitraggio della partita tra Cesar Vallejo e Cusco nella Lega 1 2023.

Il tanto atteso debutto di Paolo Guerrero Nel campionato peruviano, diverse “controversie” sono state al centro dell'attenzione durante la partita tra Cesar Vallejo e Cusco FC, nel sesto turno del torneo Apertura. Al termine della partita, sia l'attaccante della Nazionale che… Riccardo Acunapresidente del Trujillo Club, era completamente a disagio per quanto accaduto.

Anche il manager non ha esitato ad attaccare Agostino Lozanocapi Federcalcio peruviana (FPF)Perché ha nominato una rosa di arbitri inesperti, tenendo conto dell'importanza della partita in questione.

“Ovviamente ci dà fastidio che la Federcalcio peruviana voglia provarci in partite come questa. Penso che sia Agustín Lozano ha paura che io voglia candidarmi al FPF “Ecco perché ci manda da questi governatori”, ha detto Acuña in un'intervista al programma 60 Noticias.

Ha anche rivelato che, sebbene abbia provato a contattare Lozano, non ha mai risposto. “Ho chiamato Agustín due giorni fa per chiedergli perché eravamo programmati alle 13 contro l'Alianza Atlético a Solana (appuntamento 9). Sono passati 3 giorni e non mi ha risposto“, ha sottolineato.

Durante la consultazione in merito a reclami persistenti di 'predatore', Acuna Ha sottolineato che esiste una disparità di trattamento nei confronti dell'istituzione da lui diretta. “Tutto ciò che chiediamo è equità.E ci trattano come tutte le squadre di calcio peruviane.

Inoltre, ha aggiunto, “programmarci in orari disumani per qualsiasi atleta in una città come Solana non è giusto, perché programmano tutte le squadre alle 14,30. Non voglio trovare scuse ma Mi dispiace che vogliano sbagliare con Vallejo, mentre non vogliono sbagliare con gli altri“.

Per quanto riguarda la possibilità di presentare un reclamo a Comitato Nazionale Arbitri (CONAR)Richard ha detto quanto segue: “La cosa più importante per noi ora è capire che questa fase di apprendimento è la chiave per qualsiasi tipo di carriera. Non è possibile in una partita con 14 persone che un arbitro impari e commetta errori imperdonabili. “

Cesar Vallejo ha pareggiato 2-2 con il Cusco FC, nel sesto turno del torneo di apertura.

Ricordiamo che la squadra guidata da Roberto Mosquera tornerà in campo la prossima settimana quando affronterà lo Sport Huancayo. La partita si svolgerà giovedì 7 marzo alle 19:30 in Perù allo Stadio Manchich di Trujillo e sarà trasmessa sul canale Liga 1 Max.

Impegno tra “Poeti” E Cosquinos, Paolo Guerrero Non ha parlato del suo debutto da gol ed è apparso arrabbiato. Capitano e capocannoniere della squadra “due toni” Ha sottolineato la sentenza Boris Santos E i calciatori del club di Cusco, che ha accusato di essere uscito per picchiarli.

“un po Arrabbiato con l'arbitraggio. Questa squadra è uscita in vantaggio dal primo minuto. Mi hanno calpestato e il VAR non è avvenuto. Quest'ultima giocata verrà rivista. “Hanno dato una gomitata a Velez, aveva l'occhio gonfio e non ha espulso. Gli hanno dato un cartellino giallo”.

Ha poi chiesto al massimo organo di regolamentazione del calcio del Perù di intervenire affinché situazioni simili non si ripetano più nel torneo locale. “Non capisco il comportamento di questi arbitri, sono molto ingiusti. Spero che la federazione intervenga su questo argomento con questo arbitro. Invece di avere un calcio pulito, Questi ragazzi sono pronti a scioperare. Di cosa stiamo parlando? Se vogliono segnare tutta la partita, va bene, sii neutrale e prendi un cartellino rosso. Molto noioso. “Non è giusto affrontare queste cose.”