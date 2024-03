Netflix Slam: Rafa Nadal vs Carlos Alcaraz: una partita che fermerà il mondo

AAsso Vegas Sarà la capitale del mondo Tennis questa domenica con lo storico incontro promosso dalla piattaforma streaming Netflix a giocare il ruolo di campionato Carlos Alcaraz e Rafael NadalI tennisti che tutti vogliono vedere: 18 mostre in quattro anni. Sarà il quarto confronto tra i due. Le Isole Baleari hanno dominato con due vittorie a una.

I due portabandiera del tennis spagnolo occuperanno i 12.000 posti della Michelob Ultra Arena in una serata che passerà alla storia come la prima serata trasmessa in diretta da Netflix per i suoi abbonati.

Suite polivalente

La sede di gioco sarà pronta in meno di 24 ore. Ecco quanto tempo passerà tra la partita tra Las Vegas Desert Dogs e Toronto Rock, della Box Lacrosse League, e il duello fratricida tra le due grandi della Marina. Il padiglione è uno spazio polivalente dove si sono tenuti i concerti di Katy Perry, i combattimenti dell'UFC e persino i Latin Grammy.

un giro

Nadal e Alcaraz, i due campioni, hanno viaggiato da Indian Wells a Las Vegas venerdì pomeriggio. Nel deserto della California da una settimana si prepara il match e anche il primo Masters 1000 in calendario (6-17 marzo). Gli spagnoli alloggiano nel famoso Delano Hotel di Las Vegas e sono accompagnati dalle loro squadre.

Formato della competizione

Lo scontro ferroviario tra Rafa e Carlitos inizierà alle 22 in Spagna e sarà il migliore dei due gironi, con un ottimo tie-break se necessario. Prima di ciò, ci sarà un altro incontro di doppio alla presenza dei fratelli Bob e Mike Bryan, che smetteranno di fare coppia per un giorno per unirsi ai personaggi dei media Eugenie Bouchard e Asia Muhammad. Nel più puro stile NBA All Star, sarà organizzato anche un Service Challenge Test alla presenza degli americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Entrambi provengono dalla sconfitta di Acapulco.

tappeto rosso

Essendo un evento importante che si terrà a Las Vegas, ci sarà un'ampia rappresentanza di celebrità, tra cui atleti come Pau Gasol (basket), Ona Carbonell (nuoto sincronizzato), Colin Kaepernick, Cooper Kupp, Puka Nacua e Matthew Stafford (football americano). ). . . Della settima arte ci saranno volti come Catherine Zeta-Jones e suo marito Michael Douglas o Charlize Theron e altri. Gasol, amico di Nadal che vive a San Francisco, frequenta regolarmente i campi del Roland Garros mentre il resto degli attori di Hollywood si vedono regolarmente sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium di New York in occasione degli US Open . .

Agassi come ospite

La partita sarà condotta da Andre Agassi, nativo di Las Vegas e leggenda del racket. Alcaraz in realtà all'ultimo Australian Open aveva promesso che non si sarebbe perso l'evento e lo ha mantenuto. Agassi stabilì la sua residenza a Nevada City con la collega tennista Steffi Graf. Hanno due figli seri, Jill e Jaz Elle, anche se nessuno dei due si è distinto mentre i loro genitori erano delle star. Sabato mattina, Andre ha partecipato al golf club con i campioni Gasol e Juan Carlos Ferrero.

Insieme per la prima volta

Rafa e Carlitos sono apparsi insieme ieri per parlare ai media spagnoli presenti all'evento. Questa potrebbe non essere l'ultima volta che accade quest'anno, dato che potrebbero competere in doppio ai Giochi di Parigi. Allo stesso modo, a metà ottobre è stata annunciata la loro partecipazione al torneo Six Kings Slam a Riyadh (Arabia Saudita). Il tecnico della Nazionale di Coppa Davis David Ferrer spera di vederli insieme difendere i colori della Nazionale.

Voci di Fely Lopez e Ferrer

La piattaforma audiovisiva Netflix voleva, oltre ai sottotitoli in inglese, anche la possibilità di ascoltare l'audio in spagnolo. I due commentatori d'eccezione sono Feliciano Lopez e David Ferrer. Entrambi hanno già esperienza in questo campo e sono amici di Nadal e Alcaraz.