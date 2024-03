Benson Kipruto si è dimostrato valido alla Maratona di Tokyo 2024 con un risultato storico

La Maratona di Tokyo 2024, uno degli eventi più importanti dell'atletica mondiale, è ormai storia: Benson KiprutoIl 32enne corridore keniota è riuscito a vincere il suo primo grande evento finora in questa stagione, vincendo dopo… 2 ore, 2 minuti e 16 secondi.

Con questo risultato ha già vinto tre titoli importanti nella sua carriera. in precedenza, Sono state dedicate la Maratona di Boston 2021 e la Maratona di Chicago 2022. Kipruto ha iniziato il 2024 aggiungendo Tokyo alla sua lista di successi.

come sempre, Maratone mondiali Paralizza tutti quegli affezionati appassionati di atletica leggera, che in quest'ultima edizione sono stati testimoni di un evento storico. la ragione? Kipruto, con il tempo esatto (menzionato sopra), è diventato il nuovo record per il tempo più veloce stabilito da un atleta quando vince una gara..

Di seguito vi lasciamo tutti i risultati e i numeri della diciassettesima edizione della maratona, che si è disputata nella capitale giapponese.