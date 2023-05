‘Gli eroi tornano sempre’: Arnold Schwarzenegger elogia Bruce Willis e manda un messaggio di sostegno all’attore

Arnold Schwarzeneggerquello era fubar Su Netflix, è uno dei più grandi personaggi di Hollywood. Dopo aver passato in rassegna alcuni dei momenti peggiori della sua carriera, e citato quali sono i suoi film meno apprezzati, l’ex governatore della California Voleva onorare una delle più grandi star del cinema d’azione: Bruce Willis. Willis, che si è ritirato dall’Art VII dopo che gli era stata diagnosticata la demenza e l’afasiaÈ stato trattenuto per mesi con la sua famiglia nella sua casa. Schwarzenegger, un caro amico di Willis, invia un messaggio di incoraggiamento nel momento peggiore della star Foresta di Cristallo.

Arnold Schwarzenegger parla di Bruce Willis e manda un messaggio di sostegno e amore al suo amico

Willis, Chi sta attraversando il momento peggiore della sua vita, come ha ammesso la sua famiglia, aspetta un miracolo. I suoi amici lo hanno sostenuto e sostenuto dopo la diagnosi, aiutando i suoi cari a condurre una vita migliore e proteggendolo dalla stampa. Schwarzenegger, N.; Le parole che hai raccolto mix cinematografico Voleva inviarti un messaggio di sostegno pubblico. “Gli eroi d’azione tornano sempre alla carica”ha spiegato l’attore finitore.

“Penso che sia fantastico. È stato, per anni e anni, una grande, grande star del cinema. Lo sarà sempre”.Arnold Schwarzenegger ha sottolineato Willis, considerato una delle grandi icone della settima arte e figura di riferimento del cinema d’azione degli anni ’80, ’90 e 2000. “E penso che sarà sempre ricordato come una grande, grande star Un uomo buono. Capisco che a causa delle tue circostanze, in particolare per quanto riguarda la tua salute, sei dovuto andare in pensione. Ma in generale, sai, Non siamo mai andati in pensione. Gli eroi d’azione tornano sempre alla carica.

READ Taylor Swift annuncia il suo nuovo tour che partirà negli Stati Uniti “ sii sempre una grande e grande star del cinema; Gli eroi d’azione non vanno mai in pensione

traduttore Conan, con cui ha cercato di parlare di persona, era a casa sua lo scorso inverno per una sessione cinematografica con la sua famiglia e altri attori dove sono state proiettate alcune delle opere più famose di Willis. Schwarzenegger nuovo di zecca Arnoldun documentario sulla sua vita su Netflix il 7 giugno.