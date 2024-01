Gli indigeni di Solola presentano proposte al presidente del Guatemala

Il leader dell'Organizzazione Ancestrale, Simeon Balaks, ha dichiarato alla stampa che hanno chiesto al presidente di trovare soluzioni a questi tre problemi, in particolare alla situazione della congestione dei veicoli sulle strade della regione.

E ha aggiunto: “Speriamo in Dio e confidiamo che il presidente risponderà in modo particolare, come fecero allora i solilani nella lotta di resistenza”, in difesa del vincitore delle ultime elezioni.

Arévalo ha precedentemente visitato l'Autorità per la Gestione Sostenibile del Lago Atitlan per conoscere e comprendere il lavoro di quell'istituzione, che protegge uno dei grandi patrimoni naturali della nazione.

Ha spiegato che lo hanno informato sulle questioni chiave e hanno discusso i diversi modi in cui potrebbero collaborare per migliorare la portata del lavoro che svolgono lì.

Ha sottolineato: “Abbiamo concordato di continuare il dialogo per cercare di scoprire in che misura possiamo sostenere gli sforzi di salvataggio e la gestione sostenibile di questo gioiello naturale che il nostro Paese possiede”.

Il Capo dello Stato ha partecipato, di prima mattina, alla firma della Carta sanitaria, attraverso la quale si fornirà assistenza nella regione e che mira a gettare le basi per il dialogo con la popolazione, insieme agli indigeni. Le persone. .

In una conferenza stampa tenutasi successivamente, ha confermato che avrebbe annunciato entro pochi giorni lo svolgimento delle elezioni dei governatori provinciali.

L’ex diplomatico, 65 anni, ha aggiunto: “Stiamo lavorando per creare una certa procedura nel quadro della legge attuale, e questo ci consentirà di portare a termine questo processo il prima possibile”.

Arévalo ha sottolineato che la società civile, rappresentata dalle autorità, sceglierà la rosa dei candidati dalla quale il Presidente della Repubblica sceglierà il prossimo governatore a Solola e in tutti i dipartimenti.

Rispondendo ad una domanda sui cambiamenti necessari nel governo, ha affermato che si cerca di realizzare una trasformazione nello Stato, in modo che lavori aperto alla popolazione, combatta la corruzione e si batta per la trasparenza per raggiungere lo sviluppo per tutti.

Il Presidente ha affrontato altri temi come il conflitto tra i municipi di Nahuala e Santa Catarina Ixtahuacan a Solola, che risale al 1862 quando il primo iniziò il processo di secessione e che si intensificò tra le due parti.

GAI/ZINCO