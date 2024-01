Le Nazioni Unite ritengono che migliorare la qualità delle presentazioni richieda cooperazione e investimenti

Alla luce dell’incertezza che circonda la situazione economica globale. Le massime autorità del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) hanno chiesto di intensificare la cooperazione internazionale e l’azione congiunta, Nel corso della riunione straordinaria della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC).

Presidente Ecosock, Paula Narvaez, Ha avvertito che all’orizzonte si profila un panorama internazionale complesso, motivo per cui è necessario aumentare gli investimenti per creare opportunità di lavoro dignitose per la regione.

“Maggiore cooperazione, ulteriori finanziamenti internazionali e assistenza tecnica che possano integrare le risorse nazionali per espandere il lavoro dignitoso e l’accesso alla protezione sociale” Mi alzai.

– ha aggiunto Narvaez È necessario uno sforzo coordinato per affrontare il settore informale e sviluppare politiche che richiedano salari dignitosi, Contratti sicuri e buone condizioni di lavoro.

Per questa parte, Il ministro degli Esteri cileno, Alberto Van Klaveren, ha spiegato la persistenza della disuguaglianzaL’insicurezza economica, il crescente impatto del cambiamento climatico, l’aumento dei conflitti e l’ampliamento del divario digitale sono ostacoli che minacciano il nostro obiettivo di prosperità regionale.

“La Dichiarazione Politica del Summit sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, nel settembre 2023, ha stabilito una tabella di marcia, ma ha anche chiesto una prospettiva critica per promuovere trasformazioni profonde e urgenti verso politiche di sviluppo più sostenibili e inclusive. Il lavoro dignitoso emerge come la chiave per raggiungere questo obiettivo .” Egli ha detto.

occupazione Evie

E ora entro in riunione Il vicesegretario generale dell'ONU Amina Mohammed ha annunciato che il mondo del lavoro Man mano che il mercato del lavoro si evolve, l’attenzione dei politici deve concentrarsi sull’empowerment dei lavoratori che fanno parte della nuova era dei mercati del lavoro.

“Il lavoro dignitoso non è solo un diritto, è una necessità per la dignità e la prosperità dei lavoratori. Agiamo oggi con politiche inclusive e forniamo protezione sociale, sviluppo delle capacità e innovazioni per i lavoratori di tutto il mondo.Maometto spiegò.

Anche, José Manuel Salazar-Zerenach, segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi, ha osservato che le trasformazioni senza precedenti Ciò che sta vivendo il mercato del lavoro è guidato da fattori quali l’innovazione tecnologica, i cambiamenti demografici, l’aumento della domanda di assistenza e l’aumento della mobilità umana e della migrazione, tra gli altri.

“È essenziale comprendere meglio i fattori che guidano questi cambiamenti, e i corrispondenti rischi e opportunità, per progettare risposte adeguate per creare posti di lavoro dignitosi e affrontare gli impatti sociali ed economici.reclamato.

Gli incontri proseguiranno fino a domani, quando si discuterà del futuro del lavoro.

Diana K. Rodríguez T.

Portfolio del giornalista