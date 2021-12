Gli spericolati fratelli Jiang battono il record del mondo in Spagna

Il duo acrobatico vietnamita Giang Brothers ha accettato l’invito a recarsi in Spagna per battere il proprio record mondiale, stabilito nel 2016.

I fratelli Jiang hanno salito 90 gradini in 52 secondi mentre facevano un gioco di equilibrio testa a testa nel 2016.

Il record originale è stato stabilito nel 2016 quando il duo ha salito 90 gradini in 52 secondi mentre si trovava in equilibrio testa a testa.

Gli artisti del circo dovrebbero recarsi in Spagna il 17 dicembre e sottoporsi a diversi giorni di formazione e scambio culturale prima di affrontare la sfida il 23 dicembre.

Questa volta cercheranno di salire un totale di 100 gradini in meno di un minuto nello stesso luogo, la Cattedrale di Girona, in Catalogna.

Quoc e Quoc Nghiep hanno raggiunto la fama mondiale per la prima volta dopo aver conquistato i primi quattro posti nel British Got Talent 2018.

Nel 2016, la coppia ha anche battuto un Guinness World Record quando hanno scalato la Cattedrale di Girona di 90 gradi in soli 52 secondi, bilanciandosi uno sopra l’altro usando solo il contatto faccia a faccia.

Hanno stabilito un Guinness World Record nel 2018 per “camminare su e giù per dieci gradini con gli occhi bendati e bilanciarsi a testa alta” durante uno spettacolo girato in Italia.

Il duo vietnamita ha anche vinto numerosi premi circensi locali e internazionali, tra cui il Grand Prix al 10° Festival Internazionale del Circo “Circo 2011” a L’Avana, Cuba. Inoltre, hanno ricevuto tre premi al 13° Festival Internazionale del Circo in Italia, tra cui una medaglia d’argento e due piccoli titoli assegnati dai celeberrimi gruppi circensi Monte Carlo Circus e Cirque du Soleil, insieme al Leone d’argento al 13° Festival Internazionale 2011 Festival Circus nella provincia di Hebei, Cina.

Fonte: VOV