Gli Stati Uniti stanno parlando con la Cina su come gestire i rischi nella loro relazione

Ginevra, 6 ottobre (EFE). Gli Stati Uniti e la Cina hanno tenuto oggi un incontro ad alto livello in Svizzera in cui hanno discusso su come gestire i rischi nelle loro relazioni e sul loro comune interesse a lavorare insieme per affrontare le sfide fondamentali e transfrontaliere. Lo ha detto la Casa Bianca in un comunicato diffuso al termine dell’incontro.

A Zurigo, il consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione statunitense, Jake Sullivan, ha incontrato il capo della diplomazia cinese, Yang Jiechi, per dare seguito alla conversazione telefonica del 9 settembre sui presidenti degli Stati Uniti, Joe Biden, ei suoi compari. Il suo omologo cinese Xi Jinping.

In quel dialogo, i leader hanno parlato dell’importanza di mantenere linee di comunicazione aperte per affrontare responsabilmente la concorrenza tra le due potenze le cui relazioni bilaterali stanno attraversando un periodo di forte tensione a causa di questioni economiche, commerciali, politiche e di sicurezza.

A questo proposito, Sullivan Liang “ha sollevato una serie di aree di preoccupazione per le azioni della Cina, comprese le azioni per i diritti umani nello Xinjiang, a Hong Kong, nel Mar Cinese Meridionale e a Taiwan”, secondo le informazioni fornite dall’amministrazione Biden.

Allo stesso modo, Sullivan ha assicurato ai suoi interlocutori che gli Stati Uniti “continueranno a investire nella loro forza nazionale” e “lavoreranno con i loro alleati e partner”, ma continueranno anche a dialogare con la Cina a livello di alti funzionari per garantire la responsabilità . Ha detto che è la concorrenza che stanno cercando. EFE

