GOG ritira Hitman dal suo negozio dopo le polemiche sul presunto DRM del gioco

Assassino, un gioco stealth di IO Interactive pubblicato nel 2017 in formato casual, pubblicato in GOTY Edition in Fine settembre 2021 su GOGNegozio di PC CD Projekt il cui intero catalogo è composto da Titoli senza DRM, ovvero non hanno bisogno di una connessione Internet per giocare e non hanno bisogno di un launcher o lanciatore specifica. ma Assassino Ha molto Funzioni dipendenti dalla connessione InternetE dopo le lamentele e recensione del bombardamento per alcuni giocatori, GOG ha deciso Rimuovere il prodotto dal negozio.

Il titolo è elencato nello store con il testo che recita: “DRM free. Nessuna attivazione o connessione online richiesta per giocare”. Descrizione specifica del prodotto quel file Missioni escalation, obiettivi evasivi e missioni create dall’utente Richiede una connessione Internet. Non è stato però specificato che per sbloccare nuove armi, equipaggiamenti, outfit e location di partenza è necessario collegarsi alla rete.

La situazione ha indotto alcuni utenti di GOG a lamentarsi nel forum del negozio, con molti che lo hanno sostenuto Un gioco del genere non ha posto sulla piattaforma. come ha fatto molto recensione del bombardamento, cioè, i critici pubblicati con valutazioni scadenti non per la qualità del gioco, ma per l’atteggiamento con quello che alcuni considerano DRM. Hanno detto da GOG che non avrebbero tollerato questa deviazione nel sistema di analisi della piattaforma pur rilevando che I clienti insoddisfatti possono richiedere un rimborso dal gioco.

L’8 ottobre, Gabriela Semenkovic, Community Manager di GOG annuncio Nei forum della piattaforma che gioco È stato rimosso dal negozio dicendoRivolto a quegli utenti che “Non avrebbe dovuto essere pubblicato nella sua forma attuale, come hai indicato.”. Il rappresentante del GOG si scusa per la “confusione e rabbia” provocata dalla situazione. Come indica Sono in dialogo con IO Interactive, sebbene non specifichi se il gioco apparirà altrimenti sulla piattaforma o sarà gradualmente eliminato.