Google corteggia le aziende con un aumento dell’intelligenza artificiale nel cloud

San Francisco (AFP)- Google ha annunciato martedì che integrerà più ampiamente l’intelligenza artificiale (AI) nelle sue offerte di servizi cloud per competere con le aziende interessate a sfruttare la tecnologia.

Il gigante del web ha presentato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la ricerca di dati, la collaborazione online, la traduzione di lingue e immagini e altro ancora durante la sua prima conferenza annuale di persona Cloud Next dal 2019.

L’incontro è iniziato il giorno dopo che OpenAI ha presentato una versione aziendale di ChatGPT e mentre le aziende tecnologiche cercano di mettersi al passo con Microsoft, che è all’avanguardia nel potenziare i suoi prodotti con l’intelligenza artificiale.

“Sono così entusiasta di riunire così tanti clienti e partner per mostrare loro le straordinarie innovazioni su cui abbiamo lavorato”, ha affermato il CEO di Google Cloud Thomas Kurian in un post sul blog.

La maggior parte delle aziende che desiderano utilizzare l’intelligenza artificiale devono rivolgersi a giganti come Microsoft, AWS e Google per le proprie esigenze informatiche di base.

Queste aziende, a loro volta, collaborano con sviluppatori di intelligenza artificiale – come nel caso dell’alleanza tra Microsoft e OpenAI, l’ideatore di ChatGPT – o sviluppano i propri modelli, come fa Google.

Google sta anche aprendo la sua piattaforma cloud all’intelligenza artificiale di altre società, come Meta e Anthropic.

Oltre il 70% delle startup AI considerate “unicorni” con valutazioni superiori a 1 miliardo di dollari sono clienti di Google Cloud, ha affermato Philip Moyer, vicepresidente globale del business AI, durante una conferenza stampa.

Le uniche aziende di intelligenza artificiale che passano a Google Cloud includono Anthropic, Jasper e Runway.

“Sono tutte organizzazioni che contribuiscono con i propri modelli oltre ai modelli principali di Google”, ha spiegato Muir parlando delle basi dell’intelligenza artificiale generativa.

Tra i collaboratori c’è già la casa automobilistica General Motors, che sta lavorando con Google per portare l’intelligenza artificiale conversazionale sui suoi milioni di veicoli.

A sua volta, GE Appliances prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per creare ricette personalizzate, ha affermato Muir riferendosi alla collaborazione in corso.

Una volta in una generazione

Secondo Jun Yang, vicepresidente di Google Cloud, il numero di account clienti di intelligenza artificiale generativa su Google Cloud è cresciuto di 15 volte nell’ultimo trimestre, con un interesse “incredibile” per i progetti di intelligenza artificiale generativa.

Google sta inoltre potenziando le funzionalità di intelligenza artificiale negli strumenti di produttività come Meet e Docs in Workspace, che sostiene abbia più di 3 miliardi di utenti.

Secondo Google, i miglioramenti dell’intelligenza artificiale di Workspace includono un assistente digitale che può prendere appunti durante le riunioni online o persino partecipare per conto di qualcuno.

I dirigenti hanno spiegato che ciò consente alla stessa persona di trovarsi in due posti contemporaneamente per prendere appunti in una riunione online ma non per fare commenti.

L’intelligenza artificiale generativa è in gioco anche per scrivere codice personalizzato, creare immagini e sicurezza informatica.

Tra le crescenti preoccupazioni sulla diffusione incontrollata delle immagini AI, Google ha affermato che applicherà una filigrana a livello di pixel per indicare che le immagini sono state generate dall’intelligenza artificiale.

“È davvero un punto di svolta informatico unico nel suo genere”, ha affermato Marc Lemire, direttore generale del machine learning presso Google Cloud.

© 2023 AFP