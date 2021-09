Guadalajara ha assorbito il 50% della superficie industriale disponibile in soli 12 mesi

In pratica, Guadalajara continuerà il suo tasso di domanda durante la prima metà del 2021 (prima metà del 21), in modo da poter superare il suo livello di assorbimento complessivo nel corso del 2020, O anche prima della fine del 2021, dato che è solo il 20% della superficie totale in metri quadrati2 affittato nel corso del 2020.

Secondo un’analisi di Datoz condotta da Alma Villalobos, analista di mercato dell’azienda, Il mercato immobiliare industriale a Guadalajara è di soli 62.248 metri quadrati2 Per raggiungere la tua assunzione annuale totale (ABA) nel 2020.

“Nel 2020 ha chiuso con una richiesta di 299.261 metri quadrati di superficie industriale2Mentre alla fine del secondo trimestre del 2021 (secondo trimestre dell’anno 21) C’è un record totale di 237.013 m2che rappresenta il 79% del totale m2 noleggiata nel 2020.

Lo stock di mercato industriale dell’entità, costituito da sei sottomercati, è di circa 4,7 milioni di metri quadrati2Di cui 157.512 m2 da ANR sono disponibili; Pertanto, la sua disponibilità è stata del 3,32% alla fine del 22° trimestre1, il che significa una diminuzione di 351 punti base rispetto al 2020.

La disponibilità è la quarta più bassa tra i 21 principali mercati che compongono il paese a causa dell’elevata domanda di spazio industriale; La prova di ciò è che negli ultimi 12 mesi è stato occupato il 50% dello spazio disponibile. Questo apre un campo di opportunità per nuovi investimenti.

Un altro esempio è che il mercato di El Salto è in fase di sviluppo Due nuovi complessi industriali con realizzazione di due fabbricati speculativi.

Il parco Campus Santa Rosa, realizzato da Alveo Kapital, ha una superficie di 90.251 mq.2 da ANR, E’ in fase di costruzione con un edificio speculativo 40.016 m2.

Nella zona industriale Axis Centro Logístico con una superficie di circa 232.000 mq2 Schema e infrastruttura installati; Nel Parco Industriale Amerian Industries San Jorge, l’Inventario Building III è costruito con una superficie di 12.079 metri quadrati2.

Inoltre, l’area speculativa totale in costruzione raggiungerà i 52.095 metri quadrati2 da nuovo stock, che modificherebbe la disponibilità.

In questo senso, il Corridoio Industriale del Salto continua ad essere uno dei sottomercati più resilienti, oltre alla concentrazione di nuovi parchi e progetti speculativi in ​​costruzione, Oltre al focus del 52% degli affitti 2021.