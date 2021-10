Guarda una mappa della casa che puoi acquistare in Italia per 1 euro

Se hai un euro, se vuoi l’Italia, puoi comprare casa lì. Progetto ‘Case a 1 euro’ Opera in più di 50 località italiane e mira a convincere gli acquirenti a ristrutturare vecchie case.

Il Proprietari Proprietà Li forniscono al comune con l’intenzione di venderli al prezzo di codice del comune 1. L’amministrazione comunale promuove questo schema e si pone come garanzia per la regolamentazione delle vendite, che viene sempre effettuata tra privati.

Per accedere alle case, Gli acquirenti interessati devono contattare direttamente il comune. Alcuni comuni devono compilare dei moduli affinché l’acquirente possa manifestare il suo interesse e intraprendere l’acquisto e la ristrutturazione della casa.

Ci sono fino a tre piani, alcuni con scantinati e altri con terrazze di paglia.. Ci sono anche quelli sui muri di un vecchio nucleo medievale. Le case sono distribuite in tutta la regione italiana. Gli sciatori possono scegliere l’oasi nella Valle d’Osta vicino alla Svizzera. Per coloro che non sopportano la distanza dalla città, Patricia è un’opzione a un’ora di auto da Roma.

Requisiti