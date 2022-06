Guerra Ucraina-Russia: last minute, live per oggi | Putin prevede di attaccare nuovi obiettivi

Zelensky ritiene necessario rafforzare i “reali” canali di comunicazione di cui si fidano i cittadini russi

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha sottolineato l’importanza di rafforzare i canali di comunicazione, in particolare i canali televisivi, che sono “onesti” e allo stesso tempo godono della fiducia dei cittadini russi.

“Quando diamo informazioni in russo o in inglese, il popolo della Federazione Russa, che è già di fronte a un muro, non credo che ci capisca. Penso che possano capire qualcosa da soli e arrivare alle proprie conclusioni quando gli parlano persone di cui si fidano”.disse il capo dello stato ucraino.

A questo punto, Zelensky ha ammesso che il popolo russo non si fida dei media ucraini e non si fida di se stesso. “Penso che ci siano strumenti su come trasmettere loro le informazioni e, sebbene sia molto complesso, questo è uno dei compiti più difficili su cui lavorare”Ha notato, secondo Ukrinform.

Zelensky si è concentrato particolarmente su questo problema in quel momento Un “free standing” può essere aperto nello spazio informazioni dopo l’applicazione Sesto pacchetto sanzioni Dall’Unione Europea, che sta pensando anche in questa occasione Divieto di ritrasmissione dei canali televisivi russi.

“Quando (questi canali) chiuderanno, il loro pubblico cercherà informazioni in russo. È molto importante riempire questo spazio con canali onesti”ha affermato il presidente, riferendosi alle nuove opportunità per i media ucraini.