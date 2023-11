La Germania annuncia un investimento di 4 miliardi di euro fino al 2030 nell’energia verde in Africa

Durante il vertice “Patto con l’Africa” tenutosi sotto gli auspici della Germania, Schulz ha affermato che il suo governo punta ad affermarsi come partner affidabile per promuovere la decarbonizzazione delle attività economiche nel continente africano.

Il governo tedesco ha annunciato lunedì che stanzierà 4 miliardi di euro per progetti di energia verde in Africa fino al 2030.

In una conferenza stampa durante il vertice “Patto con l’Africa” tenutosi a Berlino su iniziativa della presidenza tedesca del G20, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che i paesi africani dovrebbero “beneficiare maggiormente della loro ricchezza di risorse naturali”.

Il “Patto con l’Africa” mira a migliorare le condizioni economiche dei Paesi partecipanti, per renderli più attraenti per attrarre investimenti privati ​​esteri. L’iniziativa comprende Egitto, Etiopia, Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Repubblica Democratica del Congo, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia.

Schulz ha affermato che la Germania mira a diventare un partner affidabile a lungo termine per i paesi africani, con l’ambizione di “intensificare i legami economici e andare avanti insieme” verso la decarbonizzazione.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki, che ha chiesto di investire nelle capacità del continente e negli affari energetici, in quella che ha descritto come una situazione vantaggiosa per entrambe le parti.

Faki ha parlato del “potenziale eccezionale che può essere sfruttato, sia per il settore privato in Germania, in Europa, o nel mondo che vuole investire”, che “permetterà di ottenere profitti, il che è molto redditizio”, e in secondo luogo, “generare energia pulita” “Energia rinnovabile, preferibilmente energia verde”.

Ha aggiunto: “Questo è possibile ed è nell’interesse di tutta l’umanità”, riferendosi ai 30 milioni di metri quadrati di superficie, 1,45 miliardi di persone e il 60% dei terreni agricoli non sfruttati in Africa, Congo e Africa. Diversi milioni di chilometri quadrati di foreste, acque, ruscelli, fiumi e “importanti risorse naturali”.

“Ma allo stesso tempo è anche un continente in cui 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità, ed è qui che oggi parliamo di transizione energetica”.

Faki era anche convinto che gli investimenti in Africa “non siano aiuti allo sviluppo” ma costituiscano una “partenariato vantaggioso per tutti” e ha sottolineato che “la chiave è l’energia”. Ha insistito sulle “buone ragioni per investire” nello stesso continente e ha sottolineato che l’Africa è aperta a “tutti i tipi di partnership”.

Ha sottolineato inoltre che ciò significa che i giovani africani non intraprenderanno il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo che è costato migliaia di vite, ma potranno piuttosto rimanere nel continente e poter approfittare delle condizioni lì per poter lavorare . Per la loro gente.