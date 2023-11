Mattarella riceve il Presidente dello Zambia in visita di Stato in Italia

Secondo un comunicato diffuso sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica, il colloquio tra i due leader è avvenuto martedì mattina e si è concentrato su questioni bilaterali e internazionali di interesse comune.

Nel corso della telefonata, alla quale ha partecipato il viceministro degli Esteri Edmundo Cirelli, è stato fatto il punto sullo stato attuale delle relazioni tra i due Paesi e sulle modalità per rafforzarle nei prossimi anni.

La visita di Hichilema in Italia mira a rafforzare le relazioni soprattutto nelle aree economiche strategiche, secondo quanto discusso dai due leader durante la visita di Mattarella in Zambia nel luglio 2022, la prima in quel Paese da parte di un capo di Stato membro dell’UE. .

L’Italia aspira ad avere un’importante presenza a lungo termine nel Paese africano concedendo importanti crediti per la realizzazione di progetti infrastrutturali, dicono gli analisti, sulla base dell’accordo bilaterale sull’incoraggiamento e la protezione degli investimenti firmato nel febbraio 2014.

Gli osservatori confermano che lo Zambia rappresenta, per l’Italia, un mercato di relativa importanza dal punto di vista commerciale, per quanto riguarda i beni strumentali e i prodotti intermedi dell’industria, nonché nel settore delle macchine meccaniche, dei fertilizzanti agricoli e dei mezzi di trasporto.

Nel suo intervento al Business Forum Zambiano-Italiano tenutosi oggi a Roma, Hichilema ha affermato che “il continente del futuro è l’Africa, ma il suo sviluppo non può prescindere dalle tecnologie occidentali”.

“Con l’Italia lavoriamo come partner in molti settori e vogliamo continuare a farlo”, ha affermato, sottolineando l’importanza dell’adesione dell’Unione Africana al Gruppo dei Venti (G20).

“Dobbiamo mettere le nostre risorse a beneficio degli africani e del nostro sviluppo. Vieni a investire in Zambia e porta con te la tua tecnologia. L’Africa deve sviluppare la propria economia e creare valore aggiunto locale. Il presidente dello Zambia ha aggiunto: “Il nostro continente vuole svilupparsi in collaborazione con l’Occidente”.

