Kadyrov chiede vendetta contro gli autori dell’attacco al Cremlino

Lui Il leader della regione russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov, Il presidente russo, Vladimir Putin, ha apprezzato la “moderazione” quando si è trattato di rispondere al recente attacco di droni al Cremlino, ma ha anche influenzato Gli autori di questo attacco devono essere ritenuti responsabili delle loro azioni.

“Ammiro la moderazione e la saggezza di Vladimir Vladimirovich, che non ha ceduto a questa atroce provocazione. Ma Gli autori dovranno essere ritenuti responsabili di questo atto, indipendentemente dall’emisfero in cui si trovano (…). “Spero che le persone coinvolte in questo atto subiscano una giusta e meritata punizione”, ha detto Kadyrov.

Il leader ceceno, considerato uno degli uomini forti del presidente Putin, ha pubblicato un post sul suo canale ufficiale Telegram confermando che L’attacco dei droni al Cremlino “non è altro che una provocazione” che costringe le autorità russe a prendere “misure più intense”.

Per Kadyrov, gli autori di questo attacco speravano che la Russia rispondesse con, tra le altre misure, “massicci bombardamenti di città”, che “avrebbero giovato solo agli stessi provocatori”, e quindi La cauta risposta di Putin è, a suo avviso, ammirevole.

Pertanto, Kadyrov ha osservato che, nonostante le provocazioni di altri paesi, La Russia non dovrebbe cambiare il suo “modus operandi” e procedere con la “operazione militare speciale”che è un eufemismo con cui le autorità russe e moscovite si riferiscono all’invasione dell’Ucraina, iniziata alla fine di febbraio 2022.