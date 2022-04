Guerrilla War parla del terzo gioco Horizon | Atomica

Mancano due mesi al lancio Orizzonte proibito a ovest E mentre sappiamo già che lo spin-off per PSVR2 è già in fase di sviluppo, al momento non ci sono molte informazioni sulla terza parte con protagonista di Aloy. Fortunatamente, questo è cambiato, tipo Il regista di questo episodio ha indicato che il team sta già lavorando al prossimo capitolo di questa storia.

In una recente intervista con VG247, Matisse de Jong, Direttore Orizzonte proibito a ovestHa parlato del futuro della serie, notando che in Guerrilla Games si sta già preparando per la terza parte di Horizon. Questo è ciò che ha commentato:

“Horizon è davvero incentrato sul mistero. Ciascuna delle nostre storie parla di svelare misteri sia nel mondo antico che in quello presente, mentre il gioco si svolge. In effetti, ci sono molti retroscena a cui possiamo attingere per sviluppare nuove storie e creare nuovi enigmi di quanto abbiamo già creato”. E infatti questa partita si conclude con un altro grande cliffhanger, mentre prepariamo di nuovo alcune cose per la prossima partita”.

Senza entrare nei dettagli, Orizzonte proibito a ovest Conclude la sua storia con una promessa di disastro che Aloy e le sue compagne devono in qualche modo fermare. Anche se manca ancora del tempo prima dell’annuncio ufficiale di terzo orizzonte In questo modo , I commenti di Mathijs de Jonge rivelano che lo studio sta già lavorando alla terza puntataSolo perché non sono ancora pronti per interagire completamente con il pubblico.

Orizzonte proibito a ovest Stabilisce un nuovo record per PS5.

Nota dell’editore:

La terza puntata principale di Horizon è piuttosto semplice. Il gioco è stato un bestseller e l’accoglienza della critica è stata positiva. Tuttavia, ci vorranno probabilmente un paio d’anni prima di vedere l’annuncio ufficiale, e ancora di più per ottenere il gioco.

attraverso: VG247