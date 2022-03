Guillermo del Toro sbatte i cambiamenti agli Oscar 2022: “Non dovremmo mai farlo”

Guillermo del Toro ha criticato il video di Oscar 2022: Hollywood Critics Association/Deadline.

Il 22 febbraio è stato annunciato che accademia Decidi di non presentare alcune categorie importanti direttamente durante la cerimonia di premiazione Oscar 2022. A causa di questa posizione il regista vincitore del Golden Statue Award, Guillermo del Toro, ha fortemente criticato la decisione Il Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche.

Il regista di Guadalajara, Jalisco, nominato alla 94a edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior film, costumi, scenografia e miglior fotografia di vicolo da incuboLa sua posizione su questa decisione controversa è stata espressa dagli organizzatori dei premi.

Era lo scorso 28 febbraio durante una festa Associazione dei critici di HollywoodDove il vincitore della statua d’oro di forma d’acqua Nel 2018 ha ricevuto Premio alla realizzazione del film. Allo stesso modo, nel suo discorso di accettazione ha usato il forum per sottolineare questo Non coerente con le azioni intraprese dal comitato organizzatore quest’anno.

Guillermo del Toro ha vinto due Oscar per La forma dell’acqua come miglior regista e miglior film, alla 90esima edizione degli Academy Awards. Foto: Infobae

“Non lo facciamo da soli. Lo facciamo insieme. E Le persone che ce la fanno con noi, a rischiare tutto in una pandemia, rendono la giornata un po’ un miracolo“, ha detto il famoso regista 57enne. Successivamente, ha esaminato il fatto che l’Accademia ha lasciato diverse categorie del concerto principale, che non saranno trasmesse in diretta.

“Se un anno è quello giusto per pensarci, questo non è l’anno in cui non senti i loro nomi dal vivo agli Oscar. Questo è l’anno per ascoltarli e cantare ad alta voce. Non dovremmo farlo quest’anno; Non dovremmo mai, ma meno quest’anno… e dobbiamo dire che questo… il 2021 è stato un grande anno per il cinemaHa commentato il video che ha condiviso Associazione dei critici di Hollywood Preso dal cancello Tempo di consegna.

Foto fornita oggi da Carlos Gilberto Torres, in cui appare il regista Guillermo del Toro durante una cerimonia protocollare a Città del Messico (Messico). EFE / Carlos Gilberto Torres / Solo uso editoriale / Disponibile solo per illustrare le notizie di accompagnamento (credito obbligatorio)



Tra le categorie segnalate per essere eliminate Miglior cortometraggio, Miglior cortometraggio d’animazione, Miglior montaggio, Miglior trucco e acconciatura, Miglior scenografia, Miglior colonna sonora E il miglior suono.

La persona responsabile di questa decisione controversa è il presidente accademiaE il David Rubin, che ha dettagliato tramite un’e-mail annunciando gli emendamenti per il 2022“Ti chiediamo di capire che il nostro obiettivo era creare un equilibrio in cui candidati, vincitori, membri e pubblico abbiano un’esperienza gratificante con il programma”, ha scritto.

Inoltre, Ha aggiunto che questa procedura sarà analizzata dopo gli Oscar 2022.: “Andando avanti, valuteremo questo cambiamento e continueremo a cercare altri modi per rendere il nostro spettacolo più divertente ed emozionante per tutti i soggetti coinvolti”.

Guillermo del Toro durante una cerimonia protocollare a Città del Messico Immagine: (Getty Images)

Da qualche anno alcuni media specializzati confermano che la valutazione della cerimonia di premiazione è notevolmente diminuita, e la versione pubblicata un anno fa è stata vista solo da 10 milioni di telespettatori, solo il 56 per cento dei telespettatori nel 2020, che allora era il peggior record per il pubblico.

D’altra parte, il regista non è l’unico messicano che cercherà di alzare di nuovo il nome del Messico, come kudaUn film con protagonista l’attore e comico Eugenio DerbezÈ stato anche nominato nelle categorie il miglior film E il Miglior sceneggiatura adattata. Inoltre, raya ultimo drago Da Carlos Lopez Estrada È considerato Miglior lungometraggio d’animazione.

Sarà fino a domenica prossima, 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, in Californiadove puoi vedere se la storia è protagonista Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Diretto da Guglielmo il Toro Puoi ottenere una medaglia nelle quattro categorie per le quali sei nominato.

