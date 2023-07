Guns N’ Roses, sta per pubblicare il nuovo singolo “Any One of These Days” – ancora

Uno dei tecnici Guns N’ Roses, Tom Mayhew, ha confermato l’imminente uscita di un nuovo singolo della band californiana, così come che stanno lavorando a un nuovo album in studio. (attraverso Amplificatori)

Mayhue è con la band dal 1988 ed è attualmente in tournée con i suoi membri in Europa, dove, oltre a tenere concerti, hanno anche colto l’opportunità per lavorare ai loro prossimi progetti.

“Sono stato con la band per tutta la vita, stiamo per concludere questa tappa del tour europeo dei Guns N’ Roses.Mayhew ha detto, osservando che la tappa nordamericana del tour termina a metà ottobre. E so che la band inizierà a lavorare su nuova musica, e hanno già un sacco di roba nel disco. Quindi molto presto ci sarà nuova musica dei Guns N’ Roses. In effetti, penso che stiano pubblicando qualsiasi giorno presto.” Quelli, quindi potresti sentire qualcosa molto presto. .”

Nel 2021 viene pubblicato Guns N’ Roses “ridicolo” e “scuola dura”“, le sue ultime due canzoni fino ad oggi. Slash ha dichiarato, all’inizio del 2022, che il piano della band era quello di registrare più acquisizioni di “Democrazia cineseLa verità è che, ad esempio, all’inizio dell’attuale tour della band, in un concerto a Tel Aviv, si poteva sentire la band, prima dello spettacolo, provare l’inedito”ForsePoche settimane dopo, è emersa anche una foto di Axl e Slash agli Urban Sound Studios in Norvegia, a conferma che erano lì per ascoltare.Nuovi mix“.

Non è chiaro se i Guns N’ Roses consisteranno interamente di outtakes dal loro album del 2008, ma Mayhue ha chiarito che suona più simile all’album di debutto della band, l’iconico album.appetito per la distruzione“.

“È più orientato all’appetito. Avevano un sacco di canzoni, quando la band originariamente è andata a registrare ‘Appetite for Destruction’, penso che abbiano registrato 29 canzoni. Quindi c’è molta altra musica che non è arrivata al primo neanche un disco.”

Dovremo stare all’erta per vedere se, tra qualche giorno, avremo una sorpresa dai Guns N ‘Roses.