Commedia folle che trasmette correttamente il tono di “Mortadelo y Filemón”

Javier Fesser sta dando vita a un irripetibile adattamento a fumetti

La sconfitta di questo fine settimana contro Francisco Ibanez, W Il grande fumettista scomparso all’età di 87 anniÈ di proporzioni molto grandi. Allo stesso tempo, è difficile da calcolare. In anni di instancabile lavoro, con storie e personaggi straordinari, è riuscito a tramandare il fumetto e la lettura in generale a più generazioni.

Non è un’esagerazione parlare nel suo caso di una figura importante della cultura spagnola. Solo con la commedia “Mortadelo y Filemón” ci è riuscito Funny Nonsense Perfezionata l’arte della gag con l’animazione In una certa misura, riflettevano una strana idiosincrasia nella società e nella politica spagnola. Uno spirito che ha saputo catturare in uno dei pochi film live-action che è riuscito a mantenerlo: “La grande avventura di Mortadello e Filemone”.

colpo di cultura

Non mancheranno coloro che preferirebbero il suo successivo adattamento in un film d’animazione e lo troverebbero più appropriato, ma il film di Javier Fesser riesce a catturare l’umorismo frenetico e stravagante delle storie di Ibáñez, la sua eredità più importante. Commedia divertente Che ora può essere visualizzato gratuitamente Streaming tramite RTVE Playcosì come un abbonamento tramite Disney+ e Olly Flex.

Benito Pocino e Pepe Viyuela sono i super agenti della TIA in questa commedia radicale in cui dovranno affrontare un dittatore tirannico desideroso del massimo successo urbano (sempre con linee sottili). Il professor Bactrio fa un’invenzione pericolosa con capacità di armi senza pari e un ladro lo accoglie per cercare di venderlo a un tiranno. La migliore speranza per evitare la quarta guerra mondiale [sic] Sono quelle Due butar che non ne danno uno a destra.

Fesser trova il modo migliore per usare il suo stile comico profondamente assurdo e la sua personalità visiva per abbinarsi al vortice di umorismo che è la commedia “Mortadelo y Filemón”. Lo fa anche lui Vai su ogni piccolo argomentocon allusioni politiche più contemporanee e aspre (quelle Rompetechos filofasciste) e battute meno adatte ai minori, con parolacce e tono sessuale riconoscente.

“La grande avventura di Mortadello e Filemone”: A Comic Well Transfer

È proprio quello che finisce per dare carattere Un film 20 anni dopo ha collegi irripetibili. I pratici effetti speciali, oltre ad essere molto divertenti, trasmettono una sensazione vibrante che pochissimi film live-action possono replicare. Il dinamismo corre alla velocità di un turbine, e funziona benissimo per la capacità di travestimento di Mortadello ma meno per la comprensione dei dialoghi (qui la libertà che Visser concede agli effetti di accento).

Pocino e Viyuela sono ben scelti per i ruoli, mostrando un carisma giocoso che attraversa ogni gag. In questo modo, Fesser realizza un film con buon umore nella sceneggiatura e nella grafica, che riesce a dare un arco emotivo al personaggio di Filemone per renderlo più cinematografico. È un grande trionfo su come trasmettere il lavoro di un genio con un personaggio iconico come Ibáñez, su come realizzare un adattamento a fumetti che assomigli a un film e su come realizzarlo. Commedia spagnola impareggiabile.

