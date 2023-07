Un’altra stagione di Top Chef VIP è finita! Dopo 12 settimane di gara, nella notte di lunedì 17 luglio, Si è svolto il gran finale della seconda stagione di Top Chef VIP.

Delle 20 celebrità che hanno partecipato al concorso, Solo quattro hanno raggiunto la Grand Final: Sebastian Villalobos, Alana Leteras, Laura Zapata e Germaine Montero; Tuttavia, solo uno di loro Riuscì a vincere e ad essere incoronato miglior chef della televisione in lingua spagnola.

Oltre al titolo di Top Chef, Il vincitore del concorso ha anche portato a casa il primo premio di $ 100.000. Sei pronto per incontrare Vincitore della seconda stagione?

Top Chef VIP 2: chi è il vincitore della Stagione 2?

Per quest’ultima sfida, I concorrenti dovevano cucinare un menu completo di tre portate – antipasti, piatto principale e dessert – come dovrebbe essere Il culmine della loro conoscenza in competizione.

Tuttavia, dopo che il suo menu di tre portate è stato valutato come il migliore nell’Elimination Challenge, La celebrità che ha portato a casa $ 100.000 in più ed è stata incoronata miglior chef della TV in lingua spagnola è…

Informazioni in fase di sviluppo *

Elenco completo e ordine delle liquidazioni

Dopodiché, condividiamo Qual era l’elenco completo e le classifiche di eliminazione della stagione 2 di Top Chef VIP?