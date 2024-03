Guterres: Il Ramadan ricorda la nostra comune umanità

Lui segretario generale Domenica ha rivolto i suoi migliori auguri a milioni di musulmani in tutto il mondo che iniziano a celebrare il Ramadan.

António Guterres ha sottolineato che il mese del Ramadan incarna i valori della pace, della flessibilità e della generosità, e ha definito il periodo di riflessione e preghiera “un’opportunità per unirsi ed edificarsi a vicenda”.

Anche Ha espresso il suo rammarico per il fatto che molte persone iniziano il mese affrontando conflitti, sfollamenti e pauraHa fatto riferimento all'Afghanistan, alla regione del Sahel, all'Africa orientale e alla Siria. Ha aggiunto: “I miei pensieri e il mio cuore sono con loro”.

Nel suo messaggio, Guterres ha espresso un messaggio speciale di solidarietà e sostegno “a tutti coloro che soffrono a causa delle atrocità di Gaza”, sottolineando che il Ramadan è “un promemoria della nostra comune umanità”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato a sanare le divisioni e a sostenere i bisognosi Lavorare insieme per la sicurezza e la dignità di tutti i membri della famiglia umana. Ha aggiunto: “Spero che questo mese sacro ci porti la pace e ci guidi verso un mondo più giusto e compassionevole”.

Sospensione dei combattimenti in Sudan

Giovedì Guterres ha anche chiesto alle parti in conflitto in Sudan di concordare la cessazione dei combattimenti durante il mese del Ramadan, che è caratterizzato da pratiche come il digiuno.

L'inizio del nono mese del calendario islamico varia di anno in anno e da una regione all'altra, a seconda del calendario lunare. Il periodo dovrebbe iniziare tra domenica notte e martedì, a seconda della posizione geografica.