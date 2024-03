Le Nazioni Unite aprono il 68° incontro annuale per promuovere l’uguaglianza di genere

Il più grande incontro annuale della Women’s Empowerment Authority continuerà fino al 22 marzo, con discussioni incentrate sull’accelerazione del raggiungimento dell’uguaglianza, sulla lotta alla povertà e sul rafforzamento delle istituzioni e dei finanziamenti da una prospettiva di genere.

Questo evento riunisce rappresentanti di governi, organizzazioni della società civile, specialisti e attivisti di tutto il mondo per concordare azioni e investimenti che possano porre fine alla povertà delle donne e far avanzare l'agenda stabilita a questo riguardo.

Secondo i dati dell'organizzazione, oggi il 10,3% di questa fascia di popolazione vive in condizioni di estrema povertà ed è più povera degli uomini.

In risposta, le Nazioni Unite ritengono che per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2030 siano necessari progressi verso l’eliminazione di questo flagello 26 volte più rapidamente, ma avvertono che ciò non sarà possibile senza investimenti.

I dati disponibili per 48 economie in via di sviluppo mostrano che sono necessari ulteriori 360 miliardi di dollari ogni anno per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne in tutti i principali obiettivi globali, compreso l’eliminazione della povertà e della fame.

Nel 2023, 2,6 miliardi di persone si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto e avranno quindi il potere di chiedere maggiori investimenti nell’uguaglianza di genere.

Il denaro speso in programmi che affrontano le disparità e rafforzano l’azione e la leadership delle donne produce enormi benefici, compreso un maggiore lavoro per sradicare la povertà.

Più di 100 milioni di donne e ragazze potrebbero uscire da questa situazione se i governi dessero priorità all’istruzione, alla pianificazione familiare, a salari equi ed equi e all’aumento dei benefici sociali. Nel frattempo, entro il 2035 potrebbero essere creati quasi 300 milioni di posti di lavoro attraverso investimenti nei servizi di assistenza.

Secondo le Nazioni Unite, se i divari di genere nell’occupazione venissero colmati, il PIL pro capite potrebbe aumentare del 20% in tutte le regioni.

jf/ebr