Haiti chiede l’assistenza del Brasile per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile (+ foto)

Giovedì a Parigi, Henry ha incontrato il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, nonché diversi membri del suo gabinetto, tra cui il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, e il suo consigliere, Celso Amorim.

Secondo una nota dell’ufficio governativo di Port-au-Prince, il primo ministro ha informato Lula dell’attuale situazione ad Haiti e, allo stesso tempo, ha chiesto il sostegno del Brasile in termini di sicurezza e sviluppo sostenibile.

Da parte sua, il leader latinoamericano ha promesso di sollevare la questione del Paese caraibico in tutti gli incontri internazionali a cui partecipa, al fine di sensibilizzare la comunità internazionale sull’urgente necessità di assistenza ad Haiti. Il comunicato afferma che l’incontro si è svolto in un’atmosfera molto cordiale e cordiale.

Henri si è recato a Parigi per il vertice per un nuovo accordo finanziario globale che riunisce quasi 50 capi di stato e di governo, insieme a attori dello sviluppo, del settore privato e della società civile, per discutere in particolare di finanziamenti per lo sviluppo, il clima e la salute globale.

L’incontro mira anche a implementare una struttura finanziaria globale sufficientemente forte da fornire maggiori risorse e proteggere i paesi vulnerabili dagli shock, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dalle Nazioni Unite.

A parte l’evento, che si concluderà venerdì, il Primo Ministro ha un fitto programma di incontri bilaterali con le sue controparti per affrontare la situazione ad Haiti.

Giovedì ha incontrato il presidente delle Barbados, Mia Motley, che lo ha ringraziato per la sua difesa di Haiti davanti a vari paesi e istituzioni internazionali.

Ha anche parlato con il Presidente del Kenya, William Ruto, delle possibilità di sostenere le forze di sicurezza haitiane in vari campi.

Il giorno prima, il Capo del Governo ha incontrato il Presidente dell’Unione Africana, Ghazali El Othmani, e ha ricordato la necessità di rafforzare i rapporti tra Haiti e i suoi “fratelli africani”, nonché il possibile sostegno di quei Paesi per gli sforzi dell’Unione Africana. Forze del sistema nazionale.

