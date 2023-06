Sistema finanziario internazionale iniquo chiede “riforme serie” a favore della giustizia globale: Guterres

L’architettura finanziaria internazionale ha fallito nella sua missione di fornire una rete di sicurezza globale per i paesi in via di sviluppo e richiede una serie di importanti riforme segretario generale alle Nazioni Unite a Parigi durante il New Global Finance Compact Summit, voluto dal presidente francese Emmanuel Macron.

Antonio Guterres attribuì il fallimento di questa struttura all’epoca della sua costruzione, dopo la seconda guerra mondiale, perché rifletteva dinamiche di potere politico ed economico molto lontane dalla realtà attuale.

Quasi 80 anni dopo, l’architettura finanziaria globale è obsoleta, inefficace e ingiusta.. Non più in grado di soddisfare le esigenze del mondo del ventunesimo secolo: Un mondo multipolare caratterizzato da economie e mercati finanziari altamente integrati. Ma è anche segnato da tensioni geopolitiche e accresciuti rischi sistemici.

Il capo delle Nazioni Unite ha aggiunto che le attuali istituzioni finanziarie internazionali sono “estremamente piccole e limitate” quando si tratta di svolgere i propri compiti e servire tutti, soprattutto i Paesi più vulnerabili.

sistema che rafforza la disuguaglianza

Ma il segretario generale non solo ha accennato alle dimensioni del sistema finanziario internazionale, ma ha anche indirizzato le sue critiche, accusandolo di esacerbare le disuguaglianze.

Nel 2021, il Fondo monetario internazionale ha impegnato più di 650 miliardi di dollari in DSP e raccomandiamo questa decisione. I paesi dell’Unione Europea, incluso il mio paese, hanno ricevuto 160 miliardi di dollari. Paesi africani: 34 milioni.

Pur riconoscendo che questa distribuzione è stata effettuata in conformità con le leggi vigenti, l’ha definita “immorale”.

Una struttura finanziaria non rappresentativa del mondo di oggi rischia di provocarne la frammentazione In un mondo dove la geopolitica stessa è fattore di frammentazioneLui ha spiegato.

Pagare i debiti o i bisogni della popolazione?

La crisi del sistema finanziario sta colpendo l’organizzazione stessa ed è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19 e dall’invasione russa dell’Ucraina.

a metà della scadenza del 2030, Gli obiettivi di sviluppo sostenibile avanzano ogni giorno. Anche gli obiettivi più basilari legati alla fame e alla povertà sono stati respinti dopo decenni di progressi. Sì, nel 2023 più di 750 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare. Decine di milioni barcollano sull’orlo della povertà estrema”.

Per quanto riguarda l’epidemia e l’aggressione russa, ha sottolineato che mentre i paesi ricchi sono stati in grado di stampare denaro per rivitalizzare le loro economie, i paesi in via di sviluppo non sono stati in grado di adottare questa misura e stanno attualmente affrontando costi di prestito esorbitanti, fino a otto volte superiori rispetto ai paesi sviluppati. .

Molti leader affrontano un doloroso dilemma: pagare i propri debiti o soddisfare i bisogni della propria gente. Molti paesi africani spendono di più per il servizio del debito che per l’assistenza sanitaria. (…) Al momento, 52 paesi si trovano in una situazione di default o pericolosamente vicini ad essa. “

I rinnovi possono iniziare immediatamente

Per cercare di risolvere questa crisi, Guterres ha proposto di attuare “riforme serie” come nominare il nuovo “momento Bretton Woods” (riferendosi al primo modello di un sistema monetario completamente negoziato per regolare le relazioni monetarie tra paesi indipendenti), o attivare il suo nuovo sistema . Un rapporto politico che dettaglia la riprogettazione dell’architettura finanziaria globale.

“Ma mentre lavoriamo alle profonde riforme necessarie, oggi possiamo agire con urgenza per soddisfare i bisogni urgenti delle economie in via di sviluppo ed emergenti. Ecco perché ho proposto un pacchetto annuale di stimoli SDG da 500 miliardi di dollari per gli investimenti nello sviluppo sostenibile e nell’azione per il clima .”

Il Segretario Generale ha sottolineato che per cambiare rotta non è necessario attendere che avvenga la necessaria profonda riforma del sistema finanziario internazionale, perché se i leader mondiali prendono misure e le attuano immediatamente, Si possono compiere enormi passi a favore della giustizia globale.