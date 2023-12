Il presidente Xi Jinping afferma che la ripresa economica della Cina è in una fase critica

Pechino (AFP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la ripresa economica della Cina è in una fase critica, in un momento in cui le difficoltà nel settore immobiliare, il debito e i bassi consumi stanno ostacolando la crescita della seconda economia mondiale.

“Al momento, la ripresa economica del Paese è ancora in una fase cruciale”, ha detto il presidente in una riunione del massimo organo decisionale del Paese, ha riferito venerdì l’emittente statale CCTV. Xi ha sollecitato misure per rilanciare l’economia, in un contesto di crescenti “fattori negativi nel contesto economico e politico internazionale”. “È necessario concentrarsi sull’accelerazione della costruzione di un sistema industriale moderno, sull’espansione della domanda interna e sull’evitare e ridurre i rischi”, ha affermato Xi. L’attesa ripresa economica post-pandemia ha subito un rallentamento all’inizio dell’anno a causa della sfiducia della popolazione, che si ripercuote sui consumi, degli elevati tassi di disoccupazione giovanile e del calo della domanda internazionale che incide sulle esportazioni. Anche la crisi senza precedenti del settore immobiliare, che ha spinto le grandi aziende sull’orlo della bancarotta, ha ostacolato l’attività. Questo settore, ora in difficoltà, rappresenta da tempo un quarto del prodotto interno lordo della Cina. È anche un’importante fonte di entrate per le amministrazioni locali, le cui risorse sono arrivate al fondo dopo le ingenti spese per combattere il Corona virus. L’economia del colosso asiatico è cresciuta del 4,9% nel terzo trimestre, meno del 5% previsto da Pechino, con un tasso di crescita che è uno dei più bassi registrati da anni. READ Analisi: I democratici hanno segnato un pareggio elettorale a sorpresa © 2023 Agenzia France-Presse

