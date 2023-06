La Corte Suprema degli Stati Uniti viene ulteriormente denigrata dopo che sono state presentate nuove denunce

Un giudice è sotto esame dopo che un rapporto di ProPublica ha rivelato una battuta di pesca costosa e precedentemente non dichiarata 15 anni fa con un importante donatore conservatore che il giudice in seguito ha favorito nella sua sentenza.

Secondo l’indagine, Alito ha volato nel jet privato del miliardario Paul Singer nel 2008 per un viaggio che includeva vitto e alloggio al costoso King Salmon Lodge in Alaska.

Ha denunciato il rapporto secondo cui il miliardario aveva legami con persone giuridiche che in seguito hanno portato i casi alla Corte Suprema e hanno ottenuto il sostegno di un giudice.

Il rapporto arriva tra i dibattiti in corso incentrati sulla politica della Corte Suprema sulla divulgazione di doni e le richieste dei legislatori per una riforma etica presso la più alta corte della nazione.

All’inizio di quest’anno, un’altra indagine di ProPublica ha sollevato preoccupazioni sulla condotta del giudice Clarence Thomas, che ha accettato vacanze sontuose e altri vantaggi finanziati dalla megastar repubblicana Harlan Crowe.

Separatamente, l’analisi di Politico ha rilevato che uno studio legale che ha portato quasi due dozzine di casi giudiziari aveva accordi immobiliari con il giudice Neil Gorsuch.

Inoltre, secondo un rapporto di Business Insider, Jane Sullivan Roberts, moglie del giudice capo John Roberts, ha guadagnato più di 10 milioni di dollari in commissioni in sette anni per il suo lavoro di impiegata, uno dei quali ha sostenuto. davanti alla Corte Suprema.

La compagna di Al-Qadi ha ottenuto i soldi tra il 2007 e il 2014, dopo aver accettato un lavoro in azienda, e due anni dopo aver confermato la presenza della compagna in ufficio, le segnalazioni abbondavano.

Dopo le recenti accuse contro di lui, Alito ha rifiutato di commentare, criticando invece il reportage dell’outlet, anche prima della pubblicazione, in un editoriale del Wall Street Journal intitolato “ProPublica inganna i suoi lettori”.

Il senatore democratico Sheldon Whitehouse, un sostenitore della stesura di una legislazione per aumentare i regolamenti morali per i membri della Corte Suprema, ha affermato che le scuse del giudice prima di presentare la denuncia hanno solo sollevato le sue preoccupazioni.

“Sta peggiorando”, ha scritto su Twitter.

Il rappresentante Ted Lieu ha anche affermato che gli americani potrebbero giustamente chiedersi se la Corte Suprema sia diventata un focolaio di corruzione a causa delle palesi violazioni della moralità e forse della legge da parte dei giudici.

jf/se