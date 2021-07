Haiti: cosa dicono le chat dei comandanti che hanno assassinato il presidente Jovnell Moss? “Un compito che richiede la nostra concentrazione”

Il Rivista colombiana Settimana Svelata, questa domenica, una serie Audio e chat A partire dal Condividere Include alcuni dei militari comando colombiano-americano Accusato di aver assassinato il presidente haitiano il 7 luglio Joanel Moss.

Uno di quegli audio è stato inviato dall’esercito colombiano in pensione Angelo Mario Yars Per raccontargli i compiti che sarebbe stato convocato, a sua moglie. “Mi dicono di prendermi cura dei personaggi“Come essere in prima linea o il presidente che sta per agire”, ha spiegato Yars in una registrazione audio a Punta Ghana, nella Repubblica Dominicana, il 4 giugno, insieme ad altri militari in pensione.

A sua volta, tramite un messaggio vocale, un conto è metterli insieme”.L’unità anti-terrorismo “farà” sicurezza ad alcuni ministri e ad alcuni estremisti politici “come fa in Colombia”.. In un altro audio, ha detto a sua moglie che il suo stipendio sarebbe stato di circa Rs 500 2.500 a Rs 500 3.500 al mese.

“Finora, loro ‘mi comandano… perché poi Pelado mi ha detto:’ Farò un piano per te in modo che anche tu possa venire con il comando in modo che tu possa andare con la laurea, non come un normale soldato, ma con una laurea. Laureati, poco più che un soldato. Guadagna. Vediamo se le cose funzionano, ama, aspetta. Questo è, in pratica, definito in due mesi o due mesi “, dice del denaro.

“Un compito che richiede concentrazione e umore”

Un’altra conversazione trapelata è simile a una chat tra i membri del comando. Lì, il colonnello in pensione Carlos Guerrero Torres dice: “Stiamo per portare a termine un compito che richiede la nostra concentrazione e mentalità, per non permettere distrazioni”. Ci sono anche notizie sull’attrezzatura che devono portare per il loro viaggio ad Haiti.

Il 7 luglio il presidente di Haiti era Jovnell Moss Hai ucciso 12 colpi da uomini armati mentre riposava a casa. Ferita anche la moglie, che è dovuta fuggire negli Stati Uniti per l’aggressione. Da lì ha registrato un audio in cui ha assicurato che Moss era stato assassinato, “non c’è nessun cambiamento nel paese”.

Un giorno dopo l’attacco, la polizia haitiana ha confermato che l’ordine di assassinio era stato emesso Due haitiani-americani e 26 colombiani, La maggior parte di loro è stata imprigionata, altri sono morti.

Questo sabato, governo colombiano Richiesto dal suo Cancelliere Restituire i cadaveri dell’esercito Dice che sono stati coinvolti nell’omicidio di Moss e “sono morti in una situazione caotica”.