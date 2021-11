Halle Berry vuole dirigere un remake di Catwoman

Ogni volta che appare un elenco dei peggiori film basati sui fumetti di supereroi, il film la catwoman Con protagonista Halle Berry parte della lista è che la produzione del 2004 lasciava molto a desiderare.

Ma sebbene sia chiaro che nel mondo reale nulla può cambiare il passato, è solo di recente Halle Berry Ha detto che le piacerebbe dirigere un remake di Catwoman.

In una conversazione con un canale YouTube Jake prende sul tuo nuovo film lividiAlla Perry è stato chiesto quale film le piacerebbe vedere nella sua carriera di attrice dopo aver avuto esperienza come regista.

“Vorrei far emergere Catwoman. QSe potessi farlo ora, sapendo quello che so e quale esperienza ho avuto, reimmagnerei questo mondo nel modo in cui ho reinventato questa storia. Contuso ha scritto a una ragazza cattolica irlandese di 25 anni bianca, e sono stato in grado di re-immaginarla”, ha osservato Berry. Restituiscilo, ora so quello che so (sul titolo).”

Ma come sarebbe un film di Catwoman con Halle Berry? E sebbene non abbia fornito molti dettagli al riguardo, l’attrice ha commentato dicendo che vorrebbe aumentare le sfide che il personaggio deve affrontare e rendere la storia più completa.

“Farebbe sì che Catwoman salvi il mondo come fanno la maggior parte dei supereroi maschi, non solo le donne. Metterebbe molto in gioco e penso che lo renderebbe più inclusivo sia per gli uomini che per le donne”, L’attrice ha concluso.