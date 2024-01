“Happy” di Pharrell Williams o “Paraíso” di Dvicio: canzoni che compiono 10 anni nel 2024 – MUSICA

Siamo completamente immersi nel 2024, dopo aver lasciato il Natale alle spalle per giorni per abbandonarci ancora una volta alla routine. E non c'è niente di meglio per affrontare questo ritorno che ascoltare la migliore varietà musicale di CADENA 100. Quindi, da qui vogliamo rivedere tutti quei Numeri che abbiamo incontrato e sentito per la prima volta dieci anni fa. Il tempo vola velocemente, e la prova di ciò sono quelle canzoni che continuiamo ad ascoltare ogni giorno come se fossero di ieri, ma la realtà è che sono passati 10 anni dalla loro uscita.

Canzoni che compiono 10 anni nel 2024

'Contento'L Pharrell Williams È una delle canzoni che ascoltiamo molto quando abbiamo bisogno di una buona dose di energia. È perfetto per quando siamo giù di morale ed è stato dimostrato che ti mette subito di buon umore quando premi Play. Questo è ciò che ha ottenuto l'americano con questo numero uno, diventando una delle canzoni per eccellenza che ascoltiamo quando stiamo male. Naturalmente è stata anche la canzone più ascoltata in streaming del 2014.

quest'anno Pablo Alboran Ha pubblicato il suo terzo album in studio “Terral”, nel quale ha inserito una di quelle canzoni che oggi non possono mancare nei suoi concerti. Riguarda 'Finalmente“È un titolo che possiamo applicare a uno dei premi che ha finalmente ricevuto: la sua nomination ai Grammy Award 2024, essendo l'unico artista spagnolo a raggiungere questo obiettivo quest'anno. “Non ho parole”, ha detto. Questa nomina significa molto per me e per il mio team. Grazie Accademia di registrazione. Sono entusiasta di iniziare il tour negli Stati Uniti a febbraio. Congratulazioni a tutti i candidati.”

E a proposito di Grammy,lampadario'L SÌ Ha ricevuto 4 nomination a questi premi, anche se non è riuscito a ottenerne nessuna. Anche se è stata la prima canzone della cantante come artista principale ad apparire nella Billboard Hot 100 anche se era già il suo sesto album in studio.

10 anni fa scoprimmo anche quello che oggi considereremmo un inno. 'Un cielo pieno di stelle“Dai Coldplay è nata quell'anno e non poteva mancare a nessun concerto Brutta giocata Perché è il più richiesto dai fan. Una canzone scritta dai quattro membri del gruppo e prodotta da Avicii, Chris Martin l'ha definita come “la liberazione che provi dopo aver scalato una montagna, dopo aver fatto qualcosa di impegnativo, ed è per questo che è così felice e ballabile”.

Nel 2014 abbiamo incontrato un gruppo di giovani chiamato dispositivoChi ci ha insegnato cosaparadiso'. Hanno scritto questa canzone in Messico e l'hanno fatta conoscere a migliaia di fan che un anno fa hanno avvertito lo scioglimento del gruppo dopo che il cantante Andrés Ceballos ha deciso di intraprendere la propria strada come solista, cambiando il suo nome in Andrés Cui.

E non potevo perdermelo neanche io.È tutta una questione di bassi'L Meghan Trainor, il singolo tratto dal suo album di debutto “Title” per il quale è diventato famoso in tutto il mondo, creando la propria nicchia nell'industria musicale. È una lacuna che mantiene ancora oggi come una delle artiste più riconosciute a livello internazionale.