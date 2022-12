Harry e Meghan ricevono un premio a New York prima del lancio della loro serie Netflix

Harry e Meghan promettono di raccontare tutto in una nuova serie di documentari 1:11

(CNN) – Il duca e la duchessa del Sussex hanno affermato che “un’ondata di speranza può diventare un’ondata di cambiamento” dopo essere stati onorati a New York per il loro lavoro sulla giustizia razziale e la salute mentale.

Martedì sera il principe Harry e Meghan erano nella Grande Mela per ricevere il premio Ripple of Hope 2022 dalla Robert F. Kennedy Human Rights Foundation (RFKHR).

Il premio onora “leader esemplari nel governo, negli affari, nella difesa e nell’intrattenimento che dimostrano un impegno incrollabile per il cambiamento sociale e lavorano per promuovere l’uguaglianza, la giustizia e i diritti umani”, secondo gli organizzatori.

La coppia si è fermata brevemente sul tappeto blu per posare per i fotografi prima di entrare nell’evento. Non hanno parlato con i media né hanno risposto alle domande dei giornalisti su di loro Serie di documentari su Netflixche sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming l’8 dicembre.

Durante la cerimonia, i Sussex hanno annunciato una nuova collaborazione tra la loro organizzazione no-profit e RFKHR.

“Siamo onorati di ricevere quest’anno l’RFK Ripple of Hope Award e di collaborare con la famiglia Kennedy nella creazione dell’Archewell Foundation Prize for Gender Equality in Student Films”, ha dichiarato la coppia in una nota. “La nostra speranza con questo premio è di ispirare una nuova generazione di eccellenza nelle arti, dove diversi talenti emergenti hanno una piattaforma per far sentire la propria voce e raccontare le proprie storie”.

I valori della RFK Foundation e della Archewell Foundation sono in linea con la nostra fede nel valore del coraggio rispetto alla paura e dell’amore rispetto all’odio. “Insieme sappiamo che un’ondata di speranza può trasformarsi in un’ondata di cambiamento”, ha aggiunto la dichiarazione.

Il presidente della RFKHR, Kerry Kennedy, ha affermato che l’organizzazione ha scelto di onorare la coppia perché è “orgogliosa del loro lavoro nell’area della giustizia razziale, dell’uguaglianza e della consapevolezza della salute mentale” e “essere presente quando le persone ne hanno bisogno”.

Ha aggiunto: “Se guardi indietro negli ultimi due anni, ospedali, università, governi, persino Hollywood, hanno tutti affrontato questioni di giustizia razziale, giustizia di genere, giustizia delle minoranze sessuali, ecc. Dobbiamo iniziare a parlare e normalizzare quella discussione.”

Durante la cerimonia, il principe Harry ha scherzato con la folla durante una sessione di domande e risposte su come la coppia sia riuscita a lasciare i figli a casa per un “appuntamento”.

“Ad essere onesto con te, Kerry, in realtà pensavo che stessimo solo per un appuntamento. Quindi è un po’ strano che condividiamo una stanza con 1.500 persone”, ha scherzato il duca in una breve clip fornita dal party’s organizzatori.

“Non usciamo molto perché i nostri figli sono così piccoli, quindi questo è del tutto inaspettato”, ha aggiunto. “Ma è bello condividere il nostro appuntamento notturno con tutti voi.”

Mentre il pubblico rideva, Meghan ha detto: “Grazie per avermi invitato a questa serata molto speciale”.

Il gala annuale, ospitato da Alec Baldwin, ha anche onorato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky; Frank Baker, co-fondatore e socio dirigente della società di private equity Siris; Brian Moynihan, CEO di Bank of America; e Michael Polsky, fondatore e CEO, Invenergy. Anche la leggenda dell’NBA e attivista per i diritti civili Bill Russell è stata premiata postuma.

Max Foster della CNN, Julian Cummings e Sabrina Souza hanno contribuito a questo rapporto.