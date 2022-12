I Metallica avvertono di “falsi Cryptos” in una dichiarazione ufficiale

Continuiamo ancora a girare e raccontare cose su tutto ciò che ha annunciato metallica La scorsa settimana dopo il nuovo tema, il futuro album “72 stagioni” E poche altre cose, come il suo nuovo formato di concerto in un tour che passerà per Madrid nel 2024. Ma con così tante informazioni, a volte le persone cercano di incassare ed è quello che è successo con una serie di criptovalute.

Hanno rilasciato una dichiarazione su un rapporto su un uomo di 51 anni di Manhattan che è stato truffato da un falso canale Youtube dei Metallica, sottraendo $ 25.500 in Bitcoin. Questo è ciò che dice la dichiarazione: “Dopo le notizie entusiasmanti della scorsa settimana sulla nostra nuova canzone, il nuovo album e il nuovo tour, sfortunatamente è venuto fuori il lato brutto dei social media. Molti di voi hanno segnalato ai nostri canali. Youtube E live streaming, così come siti web che affermano di offrire omaggi metallico crypto con l’annuncio della scorsa settimana”.

“Cerchiamo di essere il più chiari possibile. Queste sono bufale. Vengono trasmesse su canali falsi Youtube che compongono i nostri siti Web e che si riferiscono tutti a siti Web che non gestiamo. Ricorda: tutti i nostri canali di social media ufficiali sono verificati. Cerca sempre una verifica ufficiale prima di credere che qualcosa di selvaggio e folle sia reale. Ringraziamo tutti coloro che sono stati colti a riferire su questi eventi in live streaming Youtube E i nostri… non si fermano! “

Alla fine, nemmeno la band è responsabile di tutto quello che è successo, quindi l’unica cosa che dicono ai loro fan è di prestare molta attenzione ai loghi della band californiana, oltre a controllare i loro account in modo che queste cose non t accadere: “Fai attenzione ai simboli che indicano un canale ufficiale e segnala tutto ciò che è considerato una truffa!” Ricorda, l’album 72 Seasons uscirà il 14 aprile.