Hiperwall 8.0 migliora la gestione dello schermo del video wall

Questa nuova versione della piattaforma software basata su IP da Hyperl Consente ai professionisti di gestire al meglio l’integrazione dei contenuti assegnando l’accesso degli utenti ad aree specifiche del video wall.

classificato da Hyperlun fornitore di soluzioni di digital signage e controllo video wall, come uno degli aggiornamenti più importanti del suo software, e Versione 8.0 Sblocca funzionalità che migliorano notevolmente l’integrazione dei contenuti, le prestazioni del sistema e lo scambio di dati.

Queste funzionalità ora incluse in Hiperwall 8.0 sono particolarmente importanti per la gestione professionale, in particolare nelle sale di controllo, nei centri operativi di rete e in altri ambienti critici.

Nello specifico, il lavoro Iperzone Il controllo delle zone e le autorizzazioni per questo tipo di ambiente critico consentono agli amministratori di ottenere l’integrità del contenuto visualizzato, riducendo il potenziale di interferenze indesiderate, nonché la possibilità di definire più zone di controllo dell’accesso nel video wall.

Quest’ultimo è particolarmente importante per mantenere l’ordine all’interno della sala di controllo, soprattutto durante le operazioni mission-critical, poiché consente solo agli operatori designati di accedere e condividere contenuti e manipolare l’area assegnata sul video wall.

Costruito con licenza Iperoperatore, l’utente può accedere per condividere i contenuti in remoto nell’area designata da qualsiasi PC o tablet Windows. Gli amministratori con autorizzazioni complete possono accedere a tutte le aree o aree dello schermo; Sposta gli oggetti tra di loro e occupa l’intero video wall quando necessario.

“L’architettura AV su IP basata su software ci dà la libertà di innovare costantemente potenti funzionalità di controllo del video wall che i nostri clienti possono facilmente utilizzare tramite un aggiornamento”, spiega. Stefano Jenks, scienziato capo e co-fondatore di Hiperwall- Corporation. La versione 8.0 si rivelerà uno degli aggiornamenti più importanti per i clienti con operazioni mission-critical”.

Come aggiunge il manager, “La nuova funzionalità HiperZones aggiunge un potente livello di gestione degli utenti e dei contenuti che mantiene le informazioni su ogni sito, fornendo agli amministratori un controllo senza precedenti sul funzionamento del sistema”.

Cambio semplice e ordinato

A causa dei complessi requisiti di sicurezza della rete di molte agenzie governative e centri operativi di rete e di sicurezza, la condivisione di contenuto tra più pareti video può rappresentare una sfida e minacciare l’integrità della sicurezza della rete.

Hiperwall versione 8.0 aggiunge Tira HyperCastuna soluzione che semplifica le configurazioni Ipercast (che collega i sistemi video wall Hiperwall indipendentemente da dove si trovano nel mondo) e consente la condivisione di contenuti tra più video wall in un’azienda, senza alcuna modifica alla rete o al server.

“HiperCast Pull è stato creato con il feedback diretto di più clienti”, afferma Jenks. Molte grandi organizzazioni con più pareti video e reti di sicurezza molto elevate devono condividere i contenuti tra i loro diversi siti. Invece di passare attraverso un firewall di rete inoltrando la porta a ciascun sistema Hiperwall, semplifichiamo il processo indicando ai controller di estrarre i contenuti dal server HiperCast, riducendo i rischi per la sicurezza”.

Gli utenti ora hanno un pulsante HiperCast Pull nella parte inferiore della scheda delle fonti che, quando si fa clic, accede al menu del video wall di rete per connettersi e quindi seleziona quali fonti dovrebbero essere disponibili, riducendo l’ingombro di fonti di contenuto non necessarie.

il nuovo Tecnologia Streamer HyperSource + Migliora le capacità di visualizzazione dei PC certificati HiperView e dei moderni monitor UHD con supporto file Output continuo di contenuti 4K a 60 fps.

Grazie alla tecnologia migliorata alla base di HiperSource Streamer+, i flussi di contenuti sono più efficienti che mai, consentendo a Hiperwall Video Disc di supportare più flussi di contenuti simultanei da un singolo computer HiperSource Streamer.

