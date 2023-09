I 10 podcast preferiti di oggi di Apple Mexico

Più di una dozzina di servizi di streaming si contendono il titolo di re del mercato, tra cui Apple. (informazione)

Considerato uno dei formati digitali più “intimi”, Il podcast ha guadagnato popolarità e si è posizionato tra i gusti del pubblico messicano Ciò avviene dopo l’arrivo delle piattaforme di trasmissione in diretta nel nuovo millennio, come nel caso di Apple.

La sua prosperità è stata grande sin dal suo inizio Pandemia di coronavirus Nel 2020, costringendo a rimanere in quarantena la maggior parte delle persone, che a loro volta hanno iniziato a sperimentare diversi formati e canali per ottenere informazioni e intrattenimento.

I podcast sono prodotti audio disponibili tramite file o piattaforme di streaming, il che rappresenta uno dei loro grandi vantaggi L’utente potrà ascoltarlo quando vuole e quante volte vuole.

Tuttavia il podcast non è una novità, anzi è un prodotto che ha guadagnato ampia popolarità all’inizio del XXI secolo. Poi è andato giù Con l’arrivo di CD, iPod e altro ancora.

Tuttavia, si distingue per la sua facile accessibilità, i suoi ampi generi e la sua narrativa variegata nuovo picco E molte aziende stanno ricominciando a scommetterci per raggiungere più utenti.

1. Pappagallo

Ricardo Perez e Slobotsky hanno iniziato a chiacchierare come al solito, ma ora lo stanno registrando. Ascoltali ogni mercoledì mentre parlano di notizie strane, fatti strani, aneddoti divertenti e la luce dell’ombelico di questa settimana.

2. Storie in inglese con Duolingo

Migliora il tuo inglese e la tua conoscenza del mondo anglofono con avvincenti storie di vita reale, raccontate in un inglese di facile comprensione con commenti in spagnolo per aiutarti con il contesto. Il modo migliore per imparare una lingua creata da Duolingo. Inserito da Diana Gameros in associazione con Adonde Media.

3. Tromba

Musica, notizie, lifestyle e umorismo

4. Racconti notturni

Nella tradizione dei classici radiofonici, qui vengono raccontate storie, aneddoti e leggende che popolano le strade del Messico e dell’America Latina. Consulta acast.comprivacy per informazioni sulla privacy e sulla disattivazione.

5. Leggende leggendarie

Un podcast comico in cui ogni settimana esploriamo le storie di serial killer, fantasmi ed eventi storici strani, famigerati o meravigliosi. (Spagnolo)

6. Psicologia nuda | psi.mammoliti

Naked Psychology nasce dall’idea di portare la psicologia a tutti gli interessati al settore e soprattutto dalla passione per tutti i temi legati alla salute mentale. Puntata dopo puntata, la Psicologa Clinica Marina Mammoleti rifletterà sulle problematiche che preoccupano le persone oggi per metterli in luce e camminare con Voi. Verso la bontà.www.psimammoliti.com| Podcast di psi.mammoliti |

7. I dubbi vengono eliminati

Se Regalan Dudas nasce dall’infinito bisogno di mettere in discussione tutto, tutto ciò che ci circonda. Perché crediamo in ciò in cui crediamo? Quali alternative ci sono? Da dove veniamo e dove stiamo andando? Come prendere decisioni informate? Simbiosi per vivere più intensamente durante la crescita. Abbiamo tanti dubbi che vogliamo darti. Lety Sahagún e Ashley Frangie hanno creato questo podcast per aprire uno spazio in cui invitano esperti, amici, persone che ammirano, che sanno e non sanno tutto ciò di cui abbiamo bisogno di parlare.

8. Il podcast regale di Marco Antonio

Impara come goderti la vita e viverla al massimo. Ogni settimana, attraverso interviste e lezioni speciali, Marco Antonio Regil ti accompagna in un viaggio di crescita personale e consapevolezza che ti responsabilizza e ti supporta affinché tu possa realizzare i tuoi sogni e raggiungere il tuo pieno potenziale.

9. Morirai

Un podcast senza filtri per mettere in discussione tutto, filosofia, divertimento e ricordare che stai morendo!

10. Quinta forza d’attacco

*Alcune descrizioni potrebbero non essere disponibili perché non fornite dalla piattaforma.

Attraverso i suoi servizi, Apple cerca anche di controllare la guerra delle trasmissioni in diretta (Reuters/Dado Ruvik)

Le piattaforme di streaming sono state un ottimo driver per PodcastPerché è grazie a loro che gli utenti possono godersi queste produzioni audio quando vogliono e quante volte vogliono.

Come il suo grande concorrente Spotify, manzanita non è molto indietro e ha i suoi vantaggi Servizio Podcast di Applecon il quale cerca di posizionarsi nei gusti di più utenti.

Tale è l’importanza che i podcast hanno guadagnato, tanto che l’azienda ha ricevuto l’Apple Podcast Award, che riconosce “Miglior programma dell’anno”.

nel 2022 I vincitori di questo premio sono gli autori della canzone “Slow Burn”, una stagione di Roe v. Wade, che racconta la causa del 1973 quando si aprì un dibattito nazionale sulla legalizzazione dell’aborto.

“Apple Podcasts è il luogo in cui le persone scoprono nuovi programmi, apprezzano i loro preferiti, sbloccano fantastiche esperienze di ascolto e supportano i creatori che le rendono possibili”, ha affermato Oliver Chaucer, vicepresidente Music & Beats di Apple.

Continuare a leggere:

Più notizie

Maggiori informazioni sulla trasmissione

Serie e film più commentati su Twitter