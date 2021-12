I caricabatterie superano i giganti e aggiungono vittorie consecutive

Justin Herbert ha giocato tre partite ei Los Angeles Chargers hanno messo a segno una serie di vittorie consecutive per la prima volta dall’inizio di ottobre, battendo i New York Giants per 37-21 domenica.

Dustin Hopkins ha aggiunto tre field goal per i Chargers, che sono migliorati a 8-5 ed erano una partita dietro i Kansas City Chiefs prima della partita cruciale di giovedì nella AFC Western Conference.

Herbert ha anche raggiunto un tris di traguardi nella vittoria. È il primo giocatore a raggiungere 30 passaggi da touchdown nelle sue prime due stagioni, ha il maggior numero di completamenti di qualsiasi altro giocatore nelle sue prime due stagioni (734) e il secondo giocatore più veloce a raggiungere le 8000 yard (in 28 partite).

Il secondo quarterback completò 16 passaggi su 22 per 204 yard e un touchdown per i Chargers che entrarono all’intervallo con un vantaggio di 24-7. Il suo ultimo passaggio nel primo tempo è stato di 59 yard per un touchdown di Galen Gayton.

La partita è stata pareggiata 7-7 dopo il primo quarto, prima che il Charger prendesse il volo con 30 punti consecutivi. Joshua Palmer e Jalen Gayton – che hanno avuto un ruolo più importante nell’assenza di Kenan Allen, nel roster COVID-19 – hanno contribuito a un calo della ricezione nel secondo trimestre.

Palmer, che terminò cinque ricezioni per 66 yard, segnò ricevendo un passaggio da 12 yard per dare al Charger un vantaggio di 14-7. Herbert, che completò 23 passaggi su 31 per 275 yard, chiamò poi Gayton a 59 yard a 17 secondi dalla fine del primo tempo.