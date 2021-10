I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia dal 40 allo 0,91% di Investing.com

© Reuters. I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia da 40 a 0,91%



Investing.com – Il mercato azionario italiano è salito mercoledì; Settore in rialzo e indici in rialzo.

Alla fine di Milano è salita dello 0,91%, toccando un nuovo massimo da un mese.

Eccellente valore della sessione Azimut Holding Spa (MI :), in rialzo del 4,43% pari a 1.050 punti, chiudendo a 24.760. Lo seguono Poste Italiane Spa (MI :), in rialzo del 2,49%, in rialzo di 0,305 punti, chiuso a 12,555 e Italcos SPA (MI :), che sale del 2,44% ovvero 0,132 punti, chiudendo la seduta a 5,550.

Sotto l’indice Nexi SpA (MI :), chiude dello 0,79% ovvero 0,14 punti in meno a 16,98. Ferrari NV (MI :), nel frattempo, ha chiuso lo 0,70%, 1,35 punti in meno a 192,05, mentre STMicroelectronics (MI 🙂 ha perso lo 0,42%, 0,155 punti, per chiudere a 36,890.

I numeri verdi hanno colpito il rosso alla Borsa di Milano tra 276 e 168, e il 37 ha chiuso invariato.

Le azioni di Azimut Holding Spa (MI 🙂 sono cresciute del 4,43%, 1.050, 24.760. Le azioni di Poste Italiane SpA (MI 🙂 sono salite al massimo storico del 2,49%, 0,305, in crescita del 12,555.

I futures sul petrolio greggio per l’offerta di dicembre sono stati dello 0,78% o 0,64 $ 83,08 al barile. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a dicembre è aumentato dello 0,46%, o 0,39%, a $ 85,47, mentre i futures dell’oro con consegna a dicembre sono aumentati dello 0, 90%, 15,95, a $ 1.786,45 l’oncia troy.

EUR/USD è in aumento dello 0,19% a 1,1654, mentre EUR/GBP è in aumento dello 0,01% a 0,8431.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,18% a 93,562.