I cuccioli prendono il controllo dell’ultimo film dei Guardiani della Galassia

Ottobre è arrivato e l’animazione è ufficialmente coinvolta nel periodo di magra per le uscite dei videogiochi. Metroid Dread, Far Cry 6, Nickelodeon All-Star Brawl e Super Monkey Ball Banana Mania arrivano questa settimana. Se riesci a ottenere questi 4 giochi prima del 26 ottobre, Guardiani della Galassia ti aspetterà.

Il primo gioco per giocatore singolo di Guardians verrà lanciato su console alla fine di questo mese e Eidos Montreal Continua a generare entusiasmo per il gioco pubblicando una scena del film. La storia ruota attorno a Cosmo, un cane russo che è stato inviato nello spazio anni fa e svolge un ruolo maggiore nel corso del gioco di quanto si pensasse in precedenza.

Cosmo è il capo della sicurezza di Knowhere ed è in grado di comunicare con i Guardiani, e forse con altre forme di vita, con la sua mente. Peter Quill chiede del Nova tracker dei Guardiani, ma nonostante sia più forte e più intelligente del cane medio, è facilmente distratto dalle normali cose canine. Ad un certo punto, la conversazione viene interrotta in modo che Cosmo possa inseguire la sua coda, quindi sembra terminare quando la palla viene dispersa.

Sebbene Cosmo sia al centro dell’attenzione nel nuovo teaser, sono i cani del capo della sicurezza a prendersi la torta. Un piccolo gruppo di Cosmos, in tute spaziali per cani, può essere visto correre e giocare mentre suo padre fa i lavori di casa. Avere così tanti cuccioli molto piccoli significa anche che Cosmo ha un partner emotivo, anche se deve ancora essere dimostrato se è così.

Meno di tre settimane dopo l’arrivo dei Guardiani, non ci vorrà molto per scoprire come Square Enix si sia ripresa dal lavoro in corso che è Marvel’s Avengers. Potevo Guardiani della Galassia È un gioco Marvel pubblicato da Square, ma tutto indica che sarà l’opposto dello spettacolo del 2020. Inoltre, è già stato confermato che Guardians non avrà alcun contenuto aggiuntivo, ma forse ci sarà un seguito sul tavolo se questo primo gioco va abbastanza bene.