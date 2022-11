I giocatori hanno scelto Aaron Judge Player of the Year e Francisco Lindor Man of the Year

New York — Aaron giudiceun giocatore dei New York Yankees, è stato nominato Giocatore dell’anno, nonché miglior giocatore della Major League Soccer, da altri giocatori delle major league.

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxe, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

Il giudice ha ricevuto il Players ‘Choice Award, assegnato ogni anno dalla Major League Baseball Players Association.

Il battitore ha battuto un record MLS con 62 fuoricampo, battendo di un margine quello stabilito da Roger Maris di New York nel 1961.

Paul GoldschmidtLa Federazione ha annunciato venerdì che il primo giocatore della squadra dei St. Louis Cardinals è stato scelto come miglior giocatore della National League.

Noah K. Murray / AP foto

Portorico Francesco Lindoruna figura dei New York Mets e membro della sottocommissione sindacale di otto membri che è stata coinvolta nei negoziati per porre fine allo sciopero, ha ricevuto il premio Marvin Miller Man of the Year.

Questo riconoscimento viene dato a un giocatore la cui leadership ispira gli altri.

Se vuoi ottenere le migliori informazioni dal mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

L’ex giocatore di bocce Steve Rogers, che ha lavorato per anni come assistente speciale del sindacato, ha ricevuto un Curt Flood Award per aver contribuito a far avanzare i diritti dei giocatori e per la sua collaborazione con il sindacato.

Justin Verlander, degli Houston Astros, è stato nominato giocatore di bocce MLS e ha vinto il ritorno di MVP. domenicano Alcantara sabbiosadei Miami Marlins, è stato riconosciuto come il miglior lanciatore della National.

giardiniere venezuelano Ronald Akuna Jr.degli Atlanta Braves, è stato premiato come NL Comeback Player of the Year.

Giulio Rodriguezi dominicani Seattle Mariners, si sono distinti come il più importante giocatore junior della Lega americana, mentre Spencer Striderdi Atlanta, ha vinto lo stesso premio, ma in Nazionale.