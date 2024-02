Ai Giochi di Parigi è stato rubato un dispositivo USB contenente informazioni sensibili

Un computer contenente contenuti importanti e informazioni rilevanti sui piani di sicurezza per i prossimi Giochi di Parigi Dal consiglio comunale è stato rubato lunedì 26 febbraio, come annunciato dalla catena BFMTV. Un dipendente del Comune di Parigi ha presentato una denuncia dopo essersi accorto che il suo zaino era stato rubato prima di salire sulla metropolitana alla stazione Gare du Nord per Creil.

Erano le 19:30 di lunedì 26 febbraio L'ingegnere, 56 anni, ha sporto denuncia al commissariato di polizia vicino alla Gare du Nord. Secondo BFMTV, all'interno dello zaino c'erano un computer e una chiavetta USB contenenti informazioni “sensibili” riguardanti i piani di sicurezza per la fase successiva. I Giochi Olimpici di Parigi.

Il contenuto informativo descrive in dettaglio ciò che il consiglio comunale ha pianificato per il prossimo evento olimpico Sono stati dispiegati 2.000 poliziotti, la maggior parte dei quali dipendenti comunali. La rapina è avvenuta tra le 19:00 e le 19:30 di lunedì 26 febbraio, quando l'ingegnere era seduto sul binario 18 della stazione. Stazione del Nord.

La persona ha aggiunto nella denuncia di aver lasciato lo zaino in uno scompartimento sopra il sedile in cui era sistemato e, quando stava per cambiare treno, si è accorta che era scomparso. Il Servizio regionale di sicurezza dei trasporti ha deciso di aprire diverse indagini Per cercare di spiegare cosa è successo e recuperare quante più informazioni possibili.