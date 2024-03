I giocattoli per Bob potrebbero continuare a lavorare su un nuovo Spyro

Per molti anni Spyro 4 è stato un gioco molto popolare dello sviluppatore che ha rifatto la trilogia originale

Tornano le speranze per Spyro 4

Dopo un lungo contenzioso, Microsoft è riuscita a finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard, di cui ora fa parte Studi di gioco XboxCiò significa che fanno parte dell'azienda grandi sviluppatori, così come saghe di successo come Call of Duty, Diablo, World of Warcraft o Candy Crush. Questo è anche il caso di Crash Bandicoot e Spyroche è stato ironico dire addio a PlayStation, la piattaforma su cui sono nati.

Negli ultimi anni, Toys for Bob è stato responsabile del ritorno di entrambi i personaggi attraverso le revisioni delle trilogie originali., e il marsupiale sarà quello che trarrà maggiori benefici da nuove avventure come Crash Bandicoot 4: It's About Time! O il recente gioco multiplayer Crash Team Rumble. Tuttavia, lo sviluppatore ha sorpreso meno di un mese fa annunciando la sua separazione da Activision Blizzard, diventando uno studio indipendente.

“Con lo stesso entusiasmo e passione, crediamo che sia giunto il momento di portare lo studio e i nostri giochi futuri al livello successivo. Questa opportunità ci consente di tornare alle nostre radici di essere uno studio piccolo e agile”, si legge nel sito web. Tuttavia, I creatori del leggendario gioco Skylanders si aspettavano di ricevere il supporto di Activision e Microsoftche ora è stato confermato.

Windows centrale lo rivela Toys for Bob sta attualmente mantenendo il suo team con l'obiettivo di tornare allo stile di gioco per cui lo studio è noto., perché ha dovuto collaborare allo sviluppo di Call of Duty. Inoltre, in una conversazione con Matt Booty, capo di Xbox Gaming, ne ha parlato Esiste già un accordo tra Xbox e lo sviluppatore per il suo primo gioco come studio indipendente.

Spyro 4 potrebbe essere la novità di Toys for Bob?

Anche se non ci sono dettagli sul progetto, si prevede che “Sarà simile ai giochi che Toys for Bob ha creato in passato“, che ha lanciato l'allarme quando la stessa sviluppatrice ha chiesto ai suoi follower di farloTieni le corna“, che potrebbe essere un riferimento a Spyro the Dragon.

Purple Dragon e Crash sono di proprietà di Microsoft C'è ancora la possibilità che un nuovo giocattolo Spyro venga concordato nelle mani di Toys for Bobanche se si tratta solo di una supposizione, dato che era anche possibile che quelli di Redmond avrebbero scelto di aiutare lo studio a implementare una nuova licenza in arrivo su Xbox.

in questo modo, Dovremo aspettare ancora per un po' Da scoprire qual è il primo progetto dello sviluppatore che ora lavora in modo indipendente… ma con un accordo con Xbox sotto braccio.