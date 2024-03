Come aggiungere un'immagine del profilo su WhatsApp

WhatsApp È la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo e il tuo profilo è una vetrina per i tuoi contatti. Quindi, vediamo come aggiungere, modificare ed eliminare l'immagine del profilo in questa app.

Diciamolo chiaro: a tutti piace personalizzare la propria presenza online, e questo vale soprattutto per Profili utente. Dare un volto a un nome fa sentire una persona più reale e riconoscibile.

Per cambiare la tua immagine del profilo su WhatsApp, vai su Impostazioni di configurazione. Quindi, tocca il tuo profilo, seleziona la tua foto e tocca l'icona della matita. Tocca Galleria, scegli la tua foto, apporta modifiche, quindi seleziona Fine.

Come cambiare la tua immagine del profilo su WhatsApp (Android, iOS)

Se utilizzi un dispositivo mobile, probabilmente è dotato di Android o iOS. I passaggi sono quasi identiciMa vi informeremo se ci sono differenze.

Inizia WhatsApp.

Su Android, tocca Icona del menu a tre punti E tocca Impostazioni/Impostazioni. Sul tuo iPhone, tocca la scheda Impostazioni.

In alto, tocca il tuo profilo, che è Prende il nome da te.

Giocare immagine.

Su Android, tocca l'icona matita E fai clic su Galleria. Su iPhone, tocca Modifica, quindi tocca Scegli foto.

Ora puoi scegliere un'immagine sul tuo dispositivo Galleria.

Scegli la tua foto, modificala e premi pronto (Oppure scegli su iOS).

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

Come cambiare la tua immagine del profilo su WhatsApp (desktop)

Le cose sono leggermente diverse se utilizzi WhatsApp web o l'app desktop.

Avvia WhatsAppWeb.

Hai cliccato su L'icona del tuo profilonell'angolo in alto a sinistra.

Hai cliccato su immagine personale di nuovo.

Seleziona Scatta una foto o Carica una foto.

Scatta o seleziona la foto.

Apportare le modifiche e premere Pulsante con segno di spunta.

Come aggiungere un'immagine del profilo al gruppo WhatsApp (Android, iOS)

I gruppi WhatsApp sono sempre divertenti, quindi scegliere l'immagine giusta è essenziale. Ecco come configurarlo.

Avvia l'applicazione WhatsApp.

Cerca il gruppo WhatsApp.

Suono il Icona dell'immagineo dove si trova l'icona dell'immagine, se non ce n'è già una.

Fare nuovamente clic sull'immagine.

Su Android, tocca l'icona della matita. In i phonefare clic sull'opzione di modifica.

Ora puoi scegliere Fai una fotoOppure usa un emoji/adesivo o seleziona una foto nella tua galleria. Sono etichettati in modo diverso su Android e iOS, ma sono autoesplicativi.

Scegli la tua foto, modificala, quindi tocca Fine (o Seleziona, su iOS).

Come aggiungere una foto personale a un gruppo WhatsApp (desktop)

Il processo per aggiungere un'immagine del profilo a un gruppo WhatsApp sul desktop è molto simile.

Avvia WhatsAppWeb.

Trova e apri il gruppo WhatsApp.

Nell'angolo in alto a sinistra di Gruppo di conversazionetocca l'icona della foto o il punto in cui si trova l'icona della foto, se non è già presente.

Fare nuovamente clic sull'immagine.

Seleziona Scatta una foto o Carica una foto.

Scatta o seleziona la foto.

Apportare le modifiche e premere Pulsante con segno di spunta.

L'immagine del profilo WhatsApp può anche essere modificata dalla versione web o desktop.

Riesci a vedere l'immagine del profilo se sei bloccato su WhatsApp?

No, se qualcuno ti blocca su WhatsApp, non potrai più vedere la sua foto. E Se li blocchi, neanche loro potranno vedere la tua foto..

Posso nascondere l'immagine del profilo WhatsApp da contatti specifici?

No, puoi configurarne uno tuo Impostazioni della privacy Per mostrare la tua immagine del profilo a tutti i contatti o a nessuno. Non esiste alcuna opzione di “compromesso”. L’unico modo efficace per raggiungere questo obiettivo è bloccare quella persona.

WhatsApp può proteggere meglio le tue foto del profilo dagli stalker

WhatsApp sta testando una funzionalità di privacy che impedisce la possibilità di essere catturati Ritratti. Questa funzionalità funzionerà insieme ad altre funzionalità di privacy esistenti, come limitare le foto del profilo solo ai tuoi contatti e impedire l'uso non autorizzato delle foto del profilo.

Considerato il numero di persone che utilizzano WhatsApp quotidianamente, non sorprende che alcuni malintenzionati trovino il modo di trarre indebito vantaggio dalla piattaforma. Lui Uso improprio della foto personale È una delle molestie più comuni, in cui le persone scaricano le proprie immagini del profilo per motivi nefasti.

La piattaforma ha adottato diverse misure per rendere questo difficile, e un nuovo rapporto suggerisce che potrebbe presto aggiungere un ultimo chiodo a questa bara e risolvere il problema una volta per tutte. Secondo i media digitali WABetaInfoWhatsApp sta testando una nuova funzionalità di privacy per i beta tester. Questa funzione blocca gli screenshot delle immagini del profilo.

Presto WhatsApp potrebbe limitare la possibilità di acquisire screenshot delle immagini del profilo. Quando provi a farlo, L'applicazione bloccherà l'azione L'utente verrà informato che non può acquisire uno screenshot.

Il rapporto non lo menziona, ma è possibile che WhatsApp utilizzi la funzione finestra Flag_Secure Che tratta il contenuto della finestra come sicuro. Quando le app utilizzano questo attributo, Android blocca gli screenshot e le registrazioni dello schermo per quella finestra.

Tuttavia, ci sono ancora modi per aggirare questo problema Lo rende più difficile Rispetto al semplice fare uno screenshot. WhatsApp ha aggiunto altre misure per proteggere le foto del profilo. Un tempo era facile scaricare le immagini del profilo, ma questa possibilità è stata rimossa da tempo.

Gli utenti hanno anche la possibilità di mostrare la propria immagine del profilo a chiunque, ai propri contatti, ad alcuni dei propri contatti (tramite la lista nera) o a tutti. Le stesse opzioni sono disponibili per gli indicatori. quelli esistenti e l'ultimo accesso, sugli aggiornamenti di pagina e di stato. Limitare gli screenshot contribuirà notevolmente a impedire che i malintenzionati condividano o utilizzino le foto di qualcun altro senza il loro consenso.