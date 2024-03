Microsoft crea un brevetto per il miglioramento delle prestazioni

Microsoft Creerebbe un brevetto per migliorare le prestazioni della tecnologia Traccia RayRiduzione dei requisiti di memoria e miglioramento delle prestazioni generali.

Ray tracing: Microsoft crea un brevetto per migliorare le prestazioni

Ray Tracing è una tecnologia volta a implementare luci e ombre realistiche nei videogiochi., che è una tecnologia molto impegnativa per le schede grafiche di oggi. Per risolvere questo problema di prestazioni e requisiti di memoria video, Microsoft ha brevettato una tecnologia che aggiunge un tipo di LOD al Ray Tracing, simile a quello applicato ai poligoni di scene, oggetti, personaggi, ecc. LOD regola il livello di dettaglio a seconda della distanza a cui ci troviamo, più siamo vicini a un oggetto, luogo o personaggio, più dettagli conterrà, mentre più siamo lontani da quegli oggetti, meno dettagli dovranno avere migliorare la prestazione.

La tecnologia di Microsoft applicherà una filosofia simile a LOD, che carica una mappa di scenari in cui è possibile determinare il livello di qualità di Ray Tracing che gli oggetti dovrebbero avere a seconda della distanza alla quale si trova la telecamera. Ciò migliorerà le prestazioni e ridurrà anche il consumo di memoria video. Gli sviluppatori avranno qui uno strumento per personalizzare i livelli di dettaglio.

Attualmente, Ray Tracing non dispone di un sistema simile che consenta un livello di dettaglio definito dinamicamente durante il gioco, il che spiega in gran parte perché questa tecnologia influisce in modo così significativo sulle prestazioni di gioco.

Oggi l’unico modo per migliorare le prestazioni utilizzando il Ray Tracing è attivare tecniche di rimisurazioneAnche Nvidia ha implementato questa tecnologia Ricostruzione dei raggi DLSS Migliorare le prestazioni utilizzando l'intelligenza artificiale, sebbene ciò influisca sulla qualità complessiva della tecnologia.

Al momento si tratta di un brevetto e non sappiamo quando verrà annunciato o implementato. Ti terremo informato.