L'Intel Core i9-14900KS raggiunge 1,5 V per funzionare a 6,2 GHz

I rivenditori vietnamiti hanno aggirato il divieto dell'Intel Core i9-14900KS e hanno iniziato a prevendirlo. Alcuni fortunati sono già riusciti a mettere le mani su un'unità e stanno caricando informazioni interessanti sul nuovo processore Intel. Funziona ad una frequenza di 6,2 GHz grazie alla modalità turbo, ma è in grado di mantenere questa frequenza solo con un massimo di tre core attivi, cosa che prima non sapevamo.

Quando l'Intel Core i9-14900KS utilizza tutti i core P, la velocità è ridotta a 5,9 GHz, mentre i core E hanno una velocità inferiore, 4,6 GHz con tre core attivi e 4,5 GHz con tutti i core attivi. Per raggiungere velocità così elevate, il processore Intel Core i9-14900KS utilizza 1,5 volt, che è un valore elevato. Anche le temperature che raggiungerà questo processore saranno elevate, e lo stesso accadrà con i consumi.

Una delle persone che è riuscita ad acquistare due Intel Core i9-14900KS dice che utilizzerà il sistema Direct to Die nel socket, dovremo aspettare e vedere i primi test prestazionali per vedere come si comporta, quali prestazioni può raggiungere senza causare problemi di stabilità e di valori di temperatura. Segna con l'array di raffreddamento a liquido AIO da 360 mm, che è diventato lo standard per questo tipo di processore.

L'uso di un sistema di ritenzione diretta del die aiuta a migliorare le prestazioni e se ci sono più prestazioni in questo processore è perché questo sistema riduce le temperature di lavoro. L'Intel Core i9-14900KS sarà lanciato il 13 marzo ad un prezzo di circa 750 dollari, che in Spagna potrebbe raggiungere al massimo gli 800 euro. Con questo lancio, il prezzo dell'Intel Core i9-13900KS potrebbe scendere.