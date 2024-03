Le persone dalla pelle scura esistono a causa di una mutazione genetica

I panda sono bianchi e neri, Ma non sempreDal 1985, secondo uno studio pubblicato oggi sulla rivista PNAS, sono stati identificati un piccolo numero di esemplari i cui capelli sono castani e bianchi, a causa di una mutazione genetica.





Una ricerca condotta dall'Accademia cinese delle scienze ha analizzato i genomi e le storie familiari di due panda marroni, una specie animale che si trova esclusivamente nelle montagne Qinling.

In questo Le montagne della Cina sono il luogo dove nel 1985 fu scoperta una femmina di panda dal pelo bianco e marrone. Negli ultimi 40 anni sono stati trovati solo pochi esemplari con questa caratteristica.

Pigmentazione del mantello

Il team ha analizzato campioni biologici raccolti da 227 panda, tra cui due panda marroni, come parte di uno studio in corso presso la Riserva naturale di Fuping nella provincia dello Shaanxi, in Cina.





Plurale Dati genetici e note sul campoI ricercatori hanno ricostruito la storia familiare di due panda marroni, chiamati Dandan e Qizai, e il sequenziamento del genoma ha scoperto una delezione omozigote nel gene Bace2 nei panda marroni, ma non nei panda bianchi e neri.

Inoltre, i ricercatori hanno confermato L'effetto di questa mutazione sulla pigmentazione Dal guscio in esperimenti su topi utilizzando la tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9.

Lo hanno rivelato le indagini La mutazione ha ridotto il numero E La dimensione dei melanosomi capillari nei topi e “probabilmente nei panda marroni, causa una maggiore ipopigmentazione”, hanno scritto i ricercatori.

Questi risultati forniscono “una visione unica della base genetica della malattia”. Variazione del colore del mantello negli animali selvatici“, anche se è necessario, aggiungono, continuare la ricerca per esplorare la funzione del gene Bace2 e le sue implicazioni per l'allevamento scientifico dei panda bruni.