Una capsula spaziale viene ripresa in alta risoluzione mentre attraversa l'atmosfera

Adesso è stato recuperato farmaceutico Messa in orbita da un satellite (quella era proprio la sua missione), Varda ha condiviso un impressionante video ad alta risoluzione del viaggio di ritorno della capsula.

La registrazione, che dura circa mezz'ora, mostra la navicella spaziale che si avvicina al nostro pianeta e, cosa più sorprendente: Attraversando l'atmosfera spessa centinaia di chilometri Anche lanciando paracadute e atterrando nella Utah Test and Training Area, un ambiente di circa 7.000 chilometri quadrati dove storicamente sono atterrate altre capsule spaziali della NASA.

In questo modo, per circa due minuti – tra il minuto 12 e le 13:30 circa – la fotocamera della capsula cattura da una prospettiva in prima persona come si presenta la situazione. Veduta di un'auto dotata di scudo termico Al ritorno dallo spazio e al passaggio nell'atmosfera.

In quel momento impressionante, l'auto, che viaggia ad una velocità di oltre 30.000 chilometri all'ora, ha una forte resistenza aerodinamica dovuta… attrito Con molecole d'aria, che generano una grande quantità di Calore Che può raggiungere diverse centinaia di gradi Celsius.

Il secondo video

Mentre era in orbita, il satellite Varda si sviluppò… Cristalli di Ritanvir, un farmaco comunemente usato per curare l'HIV, all'interno di un laboratorio in miniatura. Lo scopo della missione, come descritto sul sito web dell'azienda, era sviluppare materiali e condurre esperimenti in condizioni di microgravità.