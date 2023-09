Apple offrirà iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods martedì prossimo

Appena tre giorni dopo, ci prepariamo all’emozionante evento “Wonderlus” che lo organizza Manzana.

Mark Gourman, noto per i suoi reportage BloombergHa rivelato l’elenco dei prodotti che Cuperno intende annunciare: iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods. Inoltre c’è la possibilità di presentare iOS 17, iPados 17 e Watchos 10.

secondo Formulazioni Secondo l’analista Ming-Ci Kuo, un nuovo dispositivo MacBook non dovrebbe arrivare con un chip M3 prima della fine dell’anno.

iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods

I prodotti che ricevono maggiore attenzione sono senza dubbio i quattro modelli di smartphone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La caratteristica di spicco di questi dispositivi sarà quella di includere la porta UsB Type-C al posto della tanto trendy Lightning.

Il modello meno costoso manterrà le dimensioni dello schermo da 6,1 e 6,7 pollici, ma bombarderà la tecnologia Dynamic Island, una caratteristica precedentemente riservata ai modelli Pro, inoltre, il processore, che sarà l’Apple A16, rimarrà invariato. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore principale, si prevede un miglioramento significativo da 12 a 48 megapixel.

I Pro Tyres verranno forniti con pneumatici più sottili attorno allo schermo e ai lati in titanio invece dell’alluminio utilizzato in precedenza. L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno dotati del nuovo processore Apple A17, insieme a miglioramenti alle fotocamere posteriori. In tutti i modelli sarà incluso un nuovo chip UWB, che promette di migliorare le capacità di comunicazione e localizzazione.

Per quanto riguarda gli orologi intelligenti, Watch Series 9 nelle misure da 41 e 45 mm, così come Watch Ultra 2 nella misura da 49 mm, manterranno il design attuale, ma si dice che la scatola possa essere prodotta utilizzando la stampa 3D. Inoltre, si prevede che nuovi processori e sensori miglioreranno l’efficienza, le prestazioni e la precisione di questi dispositivi.

Infine, Apple prevede di annunciare tre cuffie/cuffie wireless: AirPods, AirPods Pro e AirPods Max. La scatola di ricarica di questi dispositivi avrà un USB Camental C. al posto del connettore Lightning. Non sono previsti grandi cambiamenti nei dispositivi, ma gli utenti possono aspettarsi miglioramenti nel software e nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di ascolto.

L’analista Ming-Chi Kuo ha confermato le informazioni trapelate all’inizio di maggio. Ciò significa che non vedremo un nuovo MacBook con il tanto atteso chip M3 prima della fine dell’anno. Tuttavia, c’è ancora l’opportunità per Apple di svelare un nuovo IMAC da 24 pollici in questo evento.

IPhone 15 Pro: non sono previsti aumenti di prezzo

Secondo recenti rapporti, solo l’iPhone 15 Pro Max avrà un costo aggiuntivo, mentre il prezzo del 15 Pro partirà da $ 999 negli Stati Uniti, proprio come l’attuale iPhone 14 Pro.

Per quanto riguarda il Pro Max, la società di ricerca prevede che il prezzo del dispositivo partirà da 1.199 dollari negli Stati Uniti, il che rappresenta un aumento di 100 dollari rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Questo aumento di prezzo sarà giustificato dal fatto che l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe prevedere una lente per occhiali che consenta un’approssimazione ottica fino a 6X, cioè esattamente il doppio del limite attuale, rispetto allo stile più grande BRO, con dimensioni ridotte e attuali caratteristiche.

Per quanto riguarda le aspettative TrendForce Per quanto riguarda il nuovo iPhone 15, si ritiene che i modelli Pro abbiano una capacità di archiviazione di base di 128 GB invece di 256 GB secondo le voci, e saranno dotati di 8 GB di RAM invece dei 6 GB attualmente disponibili.

Verremo a conoscenza di tutte le novità che Apple ha preparato per noi in questo entusiasmante evento.